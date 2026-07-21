Abaten a ‘El Topo’ en Colima, jefe de sicarios del CJNG

CDMX.- Miguel “N”, alias “El Topo”, presunto jefe de sicarios de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y objetivo prioritario atribuido a la coordinación de homicidios, extorsiones y desapariciones en la región, fue abatido por fuerzas de seguridad durante un enfrentamiento en el Municipio de Manzanillo, Colima. En la misma acción también murió su escolta personal, identificado como Enrique “N”, alias “Cobos”, luego que ambos atacaran a balazos a los efectivos que desplegaron un operativo interinstitucional en la localidad portuaria.

El despliegue táctico, a cargo de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima, incluyó dos intervenciones distintas en las que también fue capturada Yanet “N”, presunta integrante de la estructura delictiva, a quien se le incautó armamento, cargadores abastecidos y dosis de narcóticos.

ASEGURAN ARMAS LARGAS Y CARTUCHOS En el sitio donde abatieron a “El Topo” y su escolta, los peritos aseguraron dos armas largas, así como diversos cartuchos de distintos calibres y casquillos percutidos. La Fiscalía de Colima indicó que las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades penales correspondientes, respetando la presunción de inocencia de la persona detenida conforme al marco legal.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).