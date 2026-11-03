Denuncia Grecia Quiroz a Ramírez Bedolla por violencia de género; MC da su apoyo

CDMX.- La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, interpuso una denuncia de carácter urgente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del Gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), por presunta violencia política en razón de género. La denuncia contó con el respaldo de mujeres integrantes de Movimiento Ciudadano (MC).

“Concurro a denunciar la infracción a diversas disposiciones electorales por la comisión de violencia política con elementos de género contra de la C. Grecia Itzel Quiroz García y a solicitar el inicio del Procedimiento Especial Sancionador (...), derivada de las declaraciones del Gobernador del Estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y cualquier otra persona que resulte responsables”, refiere el texto legal presentado ante la autoridad electoral. “En las cuales se pronuncia sobre mi vida privada con el objetivo de desprestigiar y afectar mi participación política, en un contexto de ataques sistemáticos en mi contra”, puntualizó.

INE RECIBIÓ EL DOCUMENTO EL 30 DE OCTUBRE La petición formal se realizó cuatro días después de que el mandatario ventilara detalles sobre el estado civil y la intimidad de la edil del “Movimiento del Sombrero”, durante una conferencia sobre el avance en las investigaciones del asesinato de su esposo, Carlos Manzo. Con el apoyo de 14 legisladoras y políticas a nivel nacional y local de Movimiento Ciudadano (MC) interpuso el recurso jurídico ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del órgano autónomo, con el objetivo de iniciar un Procedimiento Especial Sancionador por la presunta comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género. Entre las promoventes firmantes figuran destacadas figuras de la bancada y estructura nacional del partido naranja, entre ellas Patricia Mercado Castro, Ivonne Ortega Pacheco, Amalia García Medina, Martha Tagle Martínez, Patricia Flores Elizondo y Anayeli Muñoz Moreno.

En el documento recibido formalmente por el INE el pasado 30 de octubre, las promoventes acusaron que el mandatario estatal incurrió en infracciones graves a diversas normativas constitucionales y tratados internacionales de protección a los derechos de las mujeres. La disputa legal tiene su antecedente en la conferencia del pasado 28 de octubre, donde el gobernador Ramírez Bedolla, flanqueado por el encargado de despacho de la Fiscalía estatal, Israel Vega Rodríguez, dio a conocer datos del acta de defunción de Carlos Manzo -edil de Uruapan asesinado el 1 de noviembre de 2025-, señalando que el exalcalde figuraba como soltero y atribuyéndole relaciones previas en Guadalajara. LEGISLADORES CONDENAN ACTUAR DE BEDOLLA Aunque el propio mandatario reconoció en ese momento que la vida personal del exedil no aportaba elementos al proceso penal, la divulgación de esos aspectos sobre el entorno afectivo de Quiroz desató críticas en diversos sectores políticos. La diputada federal Ivonne Ortega Pacheco advirtió que no debe normalizarse el uso de la intimidad para descalificar la capacidad de gobierno de una mujer. “No es normal y no está bien que hable de la vida personal de las mujeres para denostarlas”, criticó la coordinadora parlamentaria de MC. “Entiendo que le tenga miedo a @GreciaMich2027, al movimiento del sombrero y a las y los miles de michoacanos que ven en ella una alternativa. Pero tenga un poquito de prudencia, sensibilidad y respeto”, agregó.

A la condena se sumaron legisladores de diversas fuerzas políticas, entre ellos el diputado independiente Carlos Bautista Tafolla y la morenista Fabiola Alanís, quienes coincidieron en que el debate sobre el desempeño o la rendición de cuentas de la Presidenta Municipal sustituta debe canalizarse por vías institucionales sin recurrir a juicios morales sobre su vida privada.