Abstención de casi 90% genera críticas contra las elecciones judiciales en México

MÉXICO- La amplia reorganización del sistema judicial mexicano tuvo un comienzo difícil. La elección de miles de jueces en todo el país celebrada durante el fin de semana estuvo marcada por un nivel excepcionalmente alto de abstención, ya que casi el 90 por ciento de los votantes decidieron no participar.

“ No me pareció que fue un ejercicio democrático; fue un claro intento de manipular el voto ”, dijo Laurence Pantin, experta en independencia judicial y directora de Juicio Justo , una organización sin fines de lucro que busca ampliar el acceso a la justicia en México.

Ricardo Anaya, senador y excandidato presidencial del Partido Acción Nacional, movimiento político de centroderecha, dijo en las redes sociales que la baja participación y la falta de conocimiento de los votantes sobre por quién votar equivalían a un “fracaso absoluto”.

“Esto no es democracia”, dijo Anaya. “Es un insulto”.

Ante tales críticas, Sheinbaum calificó el lunes la elección judicial como un acontecimiento “inédito, impresionante, maravilloso, democrático”, a pesar de que las autoridades electorales habían pronosticado que la participación podría alcanzar un nivel algo mayor, del 20 por ciento. En contraste, la participación fue de alrededor del 60 por ciento en las elecciones del año pasado, en las que Sheinbaum ganó la presidencia.

Sin embargo, la mandataria dijo que el nivel más alto de participación estimado, el 13 por ciento, era el doble que el del referendo de 2021 sobre si investigar a los expresidentes, en el que se registró una participación de alrededor del 7 por ciento.

Pero lo que estaba en juego era mucho menor en 2021, cuando el gobierno se limitó a realizar un sondeo entre la población. Esta vez, en una de las revisiones judiciales de mayor alcance intentadas por cualquier democracia importante, se pidió a los votantes que sustituyeran a cerca de la mitad de los jueces de México; elegirán al resto en 2027.

La idea de elegir a los jueces por votación popular fue propuesta por Andrés Manuel López Obrador, predecesor de Sheinbaum en la presidencia y su mentor político. Sostuvo que la reforma era necesaria para erradicar la corrupción y el nepotismo, y la impulsó después de que la Suprema Corte de Justicia y los jueces federales obstaculizaran o bloquearan algunos de sus planes y proyectos de infraestructura emblemáticos, como el debilitamiento del organismo de vigilancia electoral de México.

Como en México se vota con boletas, que deben contarse a mano, no se esperaba que los resultados del poder judicial federal, incluida la Suprema Corte, se anunciaran hasta el lunes o a finales de esta semana. Aun así, los resultados preliminares publicados el lunes indicaban que varios candidatos afines al partido gobernante iban a ganar escaños en la Suprema Corte.

Figuras de la oposición y expertos jurídicos habían temido ese resultado, argumentando que Morena podría utilizar su actual popularidad entre los votantes para consolidar el control sobre el poder judicial en el futuro, erosionando la separación de poderes en el sistema político de México.

A pesar de tales preocupaciones, algunos votantes dijeron que simplemente estaban perplejos por tener que votar por tantos jueces al mismo tiempo.

“No conocía a nadie”, dijo Jorge López Lozaya, de 58 años, que votó en Ciudad Juárez, al otro lado de la frontera estadounidense con El Paso (Texas). “Así que voté del tin marin, a ver que tal salen”.

Viri Ríos, analista política, dijo que la participación electoral había sido similar a la de las elecciones judiciales en otras partes del mundo —aunque de menor escala que las de México— y que cualquier revisión institucional generaría problemas y no sería fluida.

Sin embargo, afirmó que estas elecciones supondrían un “problema severo” para Morena en el futuro, porque “resolver los problemas del sistema judicial es complejo”.

Muchos mexicanos están de acuerdo en que el sistema judicial necesitaba una reforma. Pero ahora que se ha logrado la reforma impulsada por Morena, dijo Ríos, el partido tendrá que mostrar resultados.

“Morena prometió que luego de esta reforma se iba a mejorar la impartición de justicia”, dijo. “Si eso no sucede, pues por primera vez en la historia de México, vamos a tener a un partido que sea directamente responsable de ello”.

Arturo Castillo Loza, miembro del órgano de gobierno del organismo electoral, calificó la elección como una elección enorme, “organizada en un contexto sumamente adverso”, en el que los tres poderes del Estado obstaculizaron el proceso.

El organismo solo recibió una pequeña parte del dinero que había solicitado para organizar las elecciones, dijo Castillo, y el Congreso denegó las peticiones de retrasar las elecciones dos meses. Para aumentar la confusión, el poder judicial interpuso más de 600 acciones legales para detener la votación, a pesar de que se oponía a una elección que ya había sido consagrada en la Constitución.

Rocío Gallegos colaboró con reportería desde Ciudad Juárez, México.

Emiliano Rodríguez Mega es un investigador reportero del Times en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe.

James Wagner cubre América Latina, incluyendo deportes, y está radicado en Ciudad de México. Es nicaragüense-estadounidense del área de Washington, su lengua materna es el español.

Simon Romero es corresponsal del Times en México, Centroamérica y el Caribe. Reside en Ciudad de México. c. 2025 The New York Times Company.

Por Emiliano Rodríguez Mega, James Wagner y Simon Romero, The New York Times.