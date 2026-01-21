‘Acción militar de EU en México resultaría contraproducente’, advierten ex congresistas norteamericanos
En un artículo publicado en el influyente sitio The Hill, Christopher Shays y Richard Swett señalan que Trump debería enfocarse en disminuir el consumo de drogas
Ex congresistas estadounidenses advirtieron que una eventual acción militar de Estados Unidos contra México para combatir a los cárteles del narcotráfico no sólo sería contraproducente, sino que podría debilitar los avances logrados en la lucha contra el tráfico de drogas, en particular el fentanilo, y fracturar una cooperación bilateral que ha mostrado resultados concretos.
En un artículo de opinión publicado por The Hill, los ex congresistas Christopher Shays y Richard Swett señalan que las amenazas de escalada militar impulsadas por el presidente Donald Trump ignoran una realidad central del narcotráfico: los cárteles se sostienen por la alta demanda de drogas en Estados Unidos y por el flujo constante de armas de fabricación estadounidense hacia México.
Los autores recuerdan que Trump utilizó un argumento similar para justificar acciones militares contra Venezuela, bajo la premisa de frenar el narcotráfico, sin que ello se tradujera en una reducción del consumo de drogas ni en el desmantelamiento de redes criminales transnacionales. Aplicar esa misma lógica a México, advierten, tendría efectos aún más graves.
Bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacan, México ha intensificado las operaciones contra las organizaciones criminales, al tiempo que ha fortalecido la coordinación con agencias estadounidenses. De acuerdo con datos oficiales citados en el artículo, los resultados de esta cooperación han sido significativos.
Información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos muestra que las incautaciones mensuales promedio de fentanilo se redujeron de aproximadamente 771 kilogramos en 2024 a 338 kilogramos en 2025, lo que representa una disminución superior al 50 por ciento. Esta caída, señalan, se atribuye en gran medida a los esfuerzos conjuntos para combatir los precursores químicos y a una mayor capacitación en interdicción.
El informe de amenazas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) correspondiente a 2025 también indica que productores de fentanilo con base en México enfrentan dificultades crecientes para obtener insumos clave, una señal de que las cadenas de suministro del opioide sintético están siendo interrumpidas. A ello se suma un aumento en las extradiciones de líderes criminales y una mayor presión sobre las redes financieras del crimen organizado.
Durante una visita oficial a la Ciudad de México en 2025, el secretario de Estado Marco Rubio reconoció estos avances y afirmó que nunca antes había existido un nivel de cooperación bilateral tan alto, subrayando que se trata de una colaboración que respeta la soberanía de ambos países y genera resultados tangibles.
Los autores advierten que incluso una acción militar limitada de Estados Unidos pondría en riesgo estos logros. Un ataque, sostienen, violaría la soberanía mexicana y rompería la confianza necesaria para el intercambio de inteligencia, las extradiciones y la cooperación financiera, pilares de la estrategia actual.
Además, subrayan que los cárteles no operan como ejércitos convencionales, sino como redes descentralizadas insertas en sistemas comerciales, de transporte y financieros. Ante una ofensiva militar, podrían responder con acciones asimétricas, como sabotajes a puertos, interrupciones en rutas logísticas o amenazas a la infraestructura energética.
México es, recuerdan, el mayor importador de gas natural estadounidense, por lo que cualquier afectación a estos flujos tendría impactos inmediatos en los mercados energéticos y en las cadenas de suministro de América del Norte, elevando costos para consumidores y empresas en Estados Unidos.
El texto también advierte sobre un riesgo político: una intervención externa podría permitir que los cárteles se presenten como defensores frente a una agresión extranjera, debilitando la legitimidad del Estado mexicano, facilitando el reclutamiento criminal y desestabilizando a un gobierno que ha mostrado disposición a cooperar.
Finalmente, los autores señalan que el debate sobre la fuerza omite la responsabilidad interna de Estados Unidos. La demanda de drogas, particularmente de fentanilo, sigue siendo el principal motor del poder de los cárteles, al igual que el tráfico de armas estadounidenses hacia México, un fenómeno que, afirman, continúa recibiendo escasa atención y recursos.
En lugar de amenazas, concluyen, Washington debería reforzar los grupos de trabajo binacionales contra el tráfico de armas, invertir en la reducción de la demanda de drogas y profundizar una cooperación con México que, aseguran, ya está dando resultados.