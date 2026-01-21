‘Acción militar de EU en México resultaría contraproducente’, advierten ex congresistas norteamericanos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 21 enero 2026
    ‘Acción militar de EU en México resultaría contraproducente’, advierten ex congresistas norteamericanos
    Los ex congresistas norteamericanos advierten de los riesgos de una acción militar en México con tintes de lo que se hizo en Venezuela. Foto: Especial

En un artículo publicado en el influyente sitio The Hill, Christopher Shays y Richard Swett señalan que Trump debería enfocarse en disminuir el consumo de drogas

Ex congresistas estadounidenses advirtieron que una eventual acción militar de Estados Unidos contra México para combatir a los cárteles del narcotráfico no sólo sería contraproducente, sino que podría debilitar los avances logrados en la lucha contra el tráfico de drogas, en particular el fentanilo, y fracturar una cooperación bilateral que ha mostrado resultados concretos.

En un artículo de opinión publicado por The Hill, los ex congresistas Christopher Shays y Richard Swett señalan que las amenazas de escalada militar impulsadas por el presidente Donald Trump ignoran una realidad central del narcotráfico: los cárteles se sostienen por la alta demanda de drogas en Estados Unidos y por el flujo constante de armas de fabricación estadounidense hacia México.

TE PUEDE INTERESAR: Suman 92 reos de ‘alto impacto’ trasladados de México a EU en 2025 y 2026

Los autores recuerdan que Trump utilizó un argumento similar para justificar acciones militares contra Venezuela, bajo la premisa de frenar el narcotráfico, sin que ello se tradujera en una reducción del consumo de drogas ni en el desmantelamiento de redes criminales transnacionales. Aplicar esa misma lógica a México, advierten, tendría efectos aún más graves.

Bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacan, México ha intensificado las operaciones contra las organizaciones criminales, al tiempo que ha fortalecido la coordinación con agencias estadounidenses. De acuerdo con datos oficiales citados en el artículo, los resultados de esta cooperación han sido significativos.

Información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos muestra que las incautaciones mensuales promedio de fentanilo se redujeron de aproximadamente 771 kilogramos en 2024 a 338 kilogramos en 2025, lo que representa una disminución superior al 50 por ciento. Esta caída, señalan, se atribuye en gran medida a los esfuerzos conjuntos para combatir los precursores químicos y a una mayor capacitación en interdicción.

El informe de amenazas de la Administración para el Control de Drogas (DEA) correspondiente a 2025 también indica que productores de fentanilo con base en México enfrentan dificultades crecientes para obtener insumos clave, una señal de que las cadenas de suministro del opioide sintético están siendo interrumpidas. A ello se suma un aumento en las extradiciones de líderes criminales y una mayor presión sobre las redes financieras del crimen organizado.

Durante una visita oficial a la Ciudad de México en 2025, el secretario de Estado Marco Rubio reconoció estos avances y afirmó que nunca antes había existido un nivel de cooperación bilateral tan alto, subrayando que se trata de una colaboración que respeta la soberanía de ambos países y genera resultados tangibles.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Fue decisión soberana’... Sheinbaum descarta acuerdo con Trump por entrega de 37 narcos a EU

Los autores advierten que incluso una acción militar limitada de Estados Unidos pondría en riesgo estos logros. Un ataque, sostienen, violaría la soberanía mexicana y rompería la confianza necesaria para el intercambio de inteligencia, las extradiciones y la cooperación financiera, pilares de la estrategia actual.

Además, subrayan que los cárteles no operan como ejércitos convencionales, sino como redes descentralizadas insertas en sistemas comerciales, de transporte y financieros. Ante una ofensiva militar, podrían responder con acciones asimétricas, como sabotajes a puertos, interrupciones en rutas logísticas o amenazas a la infraestructura energética.

México es, recuerdan, el mayor importador de gas natural estadounidense, por lo que cualquier afectación a estos flujos tendría impactos inmediatos en los mercados energéticos y en las cadenas de suministro de América del Norte, elevando costos para consumidores y empresas en Estados Unidos.

El texto también advierte sobre un riesgo político: una intervención externa podría permitir que los cárteles se presenten como defensores frente a una agresión extranjera, debilitando la legitimidad del Estado mexicano, facilitando el reclutamiento criminal y desestabilizando a un gobierno que ha mostrado disposición a cooperar.

TE PUEDE INTERESAR: Analiza Trump medidas extra contra narco en México; aplaude trabajo de Sheinbaum

Finalmente, los autores señalan que el debate sobre la fuerza omite la responsabilidad interna de Estados Unidos. La demanda de drogas, particularmente de fentanilo, sigue siendo el principal motor del poder de los cárteles, al igual que el tráfico de armas estadounidenses hacia México, un fenómeno que, afirman, continúa recibiendo escasa atención y recursos.

En lugar de amenazas, concluyen, Washington debería reforzar los grupos de trabajo binacionales contra el tráfico de armas, invertir en la reducción de la demanda de drogas y profundizar una cooperación con México que, aseguran, ya está dando resultados.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


Delincuencia
Narcotráfico
A20

Localizaciones


Estados Unidos
México

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
La tasa de homicidios, tuvo una reducción de 12.6 a 11.1 por cada 100 mil habitantes.

Disminuyen 11% las muertes por homicidios en México: Inegi
El catedrático colombiano Leonardo Ariel Escobar Barrientos no presentó denuncia alguna ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL).

Agentes de Guardia Nacional le rompieron tres costillas, pero no presentó denuncia: Caso de Leonardo Escobar
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó atraer el amparo de Mario Aburto Martínez, lo que permitirá al máximo tribunal definir de manera definitiva el criterio jurídico aplicable a su condena por el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

SCJN atraerá amparo de Mario Aburto y resolverá de forma definitiva su condena por el homicidio de Colosio

Sheinbaum explicó que México cuenta con litio, pero que su presencia en arcilla vuelve más complejo y costoso su aprovechamiento.

Litio en México: Sheinbaum dice que ya hay tecnología, pero el costo frena su extracción
Trump dijo estar dispuesto a trabajar con los mandatarios de diferentes países, al asegurar que no busca destruirlos y que si él quisiera podría haber destruido a países como Suiza con fuertes aranceles. FOTO:

Donald Trump presume que EU mantiene el mundo a flote: ‘Sin nosotros no existiría Suiza’
Informe del CPJ advierte un “creciente autoritarismo y conflictos armados” que afecta a los periodistas.

Más de 300 periodistas estuvieron encarcelados durante 2025: CPJ
Tras dar un discuso mordaz en el Foro Económico de Davos, el presidente de Estados Unidos Unido, Donald Trump, decidió recular en su amenaza de imponer aranceles a sus socios europeos.

Se echa para atrás, Trump cancela amenaza de aranceles a países europeos por no apoyar la anexión de Groenlandia
Trump aseguró que los dos mandatarios quieren alcanzar un acuerdo, e incluso se atrevió a aventurar que están ‘razonablemente cerca

Trump dice que si los presidentes de Rusia y Ucrania no logran acuerdo ahora ‘serán estúpidos’