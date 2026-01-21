‘Acción militar de EU en México resultaría contraproducente’, advierten ex congresistas norteamericanos

Ex congresistas estadounidenses advirtieron que una eventual acción militar de Estados Unidos contra México para combatir a los cárteles del narcotráfico no sólo sería contraproducente, sino que podría debilitar los avances logrados en la lucha contra el tráfico de drogas, en particular el fentanilo, y fracturar una cooperación bilateral que ha mostrado resultados concretos.

En un artículo de opinión publicado por The Hill, los ex congresistas Christopher Shays y Richard Swett señalan que las amenazas de escalada militar impulsadas por el presidente Donald Trump ignoran una realidad central del narcotráfico: los cárteles se sostienen por la alta demanda de drogas en Estados Unidos y por el flujo constante de armas de fabricación estadounidense hacia México.

Los autores recuerdan que Trump utilizó un argumento similar para justificar acciones militares contra Venezuela, bajo la premisa de frenar el narcotráfico, sin que ello se tradujera en una reducción del consumo de drogas ni en el desmantelamiento de redes criminales transnacionales. Aplicar esa misma lógica a México, advierten, tendría efectos aún más graves.

Bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, destacan, México ha intensificado las operaciones contra las organizaciones criminales, al tiempo que ha fortalecido la coordinación con agencias estadounidenses. De acuerdo con datos oficiales citados en el artículo, los resultados de esta cooperación han sido significativos.

Información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos muestra que las incautaciones mensuales promedio de fentanilo se redujeron de aproximadamente 771 kilogramos en 2024 a 338 kilogramos en 2025, lo que representa una disminución superior al 50 por ciento. Esta caída, señalan, se atribuye en gran medida a los esfuerzos conjuntos para combatir los precursores químicos y a una mayor capacitación en interdicción.