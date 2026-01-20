Suman 92 reos de ‘alto impacto’ trasladados de México a EU en 2025 y 2026

Debido a estas entregas seman 92 los criminales y generadores de violencia, que en algún momento formaron o forman parte de cárteles como ‘Cártel de Sinaloa’, ‘Cártel Jalisco Nueva Generación’, ‘Los Chapitos’, ‘Cártel de los Beltrán Leyva’, ‘Cártel del Golfo’ ‘Cártel del Noreste’, ‘La Familia Mexicana’, ‘La Línea’, hasta organizaciones antiguas como el ‘Cartel de Guadalajara’, ‘Cártel de Juárez’, ‘Cártel del Pacífico’, ‘Los Zetas’, ‘Caballeros Templarios’, entre otros.

La acción se da días después de que Donald Trump declaró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tenía “miedo sobre los cárteles que están controlando México” y de que Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado estadounidense, exigió “resultados concretos y verificables” a México.

Este martes, el Gabinete de Seguridad consolidó la tercera entrega masiva de capos del crimen organizado al gobierno de Estados Unidos; fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que con este traslado colectivo de narcotraficantes suman 92 criminales de alto impacto enviados a territorio estadounidense.

PRIMERA ENTREGA

El 27 de febrero de 2025 se realizó el primer paquete de capos trasladados a Estados Unidos. Entre los capos entregados, resaltaron algunos nombres como Rafael Caro Quintero, señalado por el homicidio del agente de la DEA “Kiki” Camarena; así como los fundadores de “Los Zetas” Miguel Ángel Treviño Morales y Omar Treviño Morales, conocidos por sus motes “Z-40” y “Z-42”.

Ellos fueron los primeros 29 narcotraficantes entregados, al poco tiempo del arranque del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, según lo difundido por autoridades de seguridad mexicanas y estadounidenses:

1.- Rafael Caro Quintero “El Narco de Narcos”: Reconocido por la DEA como el líder auténtico del Cártel de Guadalajara. Requerido por EU por el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena;<br /> 2.- Miguel Ángel Treviño “El Z40”: Principal comandante de “Los Zetas” previo a su caída en julio de 2013. En 2007, Treviño había tomado control del corredor del tráfico de drogas y se hizo cargo de industrias ilícitas como tráfico de personas;

3.- Omar Treviño Morales “El Z42”: Se desempeñó como jefe de “Los Zetas” desde 2013, luego de que Miguel Ángel fuera detenido. En el grupo criminal, se dedicó al tráfico de personas, armas y drogas, así como extorsión y robo de hidrocarburos;

4.- Vicente Carrillo Fuentes “Viceroy”: Es hermano de Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”, líder del Cártel de Juárez;

5.- Antonio Oseguera Cervantes “Tony Montana”: Hermano menor del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera “El Mencho”. De acuerdo con autoridades de EU, conspiró para distribuir cocaína y metanfetamina desde enero de 1998;

6.- José Ángel Canobbio Inzunza “El Güerito”: Considerado operador financiero y de logística de seguridad de los hijos de “El Chapo” Guzmán. Está vinculado con la familia desde 2002;

7.- Norberto Valencia González “Socialitos”: Último operador del Cártel de los Beltrán Leyva, detenido en septiembre de 2023 por autoridades mexicanas. Según investigaciones, se dedicaba a blanqueo de activos para la organización criminal;

8.- Lucio Hernández Lechuga “El Lucky”: Capturado durante el sexenio de Calderón, era miembro fundador de “Los Zetas” y uno de los 37 capos más buscados durante ese sexenio;

9.- José Alberto García Vilano “La Kena”: Señalado por autoridades de seguridad como jefe de los “Ciclones” del Cártel del Golfo, relacionado con el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses en Tamaulipas en 2003;

10.- Evaristo Cruz Sánchez “El Vaquero”: Líder en el Cártel del Golfo. Fue detenido en abril de 2021 y según la Plataforma Nacional de Transparencia, recibía protección del alcalde morenista de Matamoros de aquella fecha, Mario López Hernández. Previo a ser detenido, estaba dado de alta en la nómina del gobierno municipal;

11.- Itiel Palacios García “Compa Playa”: Señalado como líder regional y operador del CJNG en Oaxaca y Veracruz;

12.- José Jesús Méndez Vargas “El Chango”: Uno de los fundadores de La Familia Michoacana con el objetivo de sacar a “Los Zetas” del estado. Señalado de delitos como delincuencia organizada y portación de armamento del Ejército;

13.- Erick Valencia Salazar “El 85”: Recapturado por la Guardia Nacional en septiembre de 2022 en Jalisco. Es señalado por EU como fundador del CJNG y cuenta con acusaciones de tráfico de narcóticos entre 2003 y 2008;

14.- Alfredo Rangel Buendía “Chicles”: Señalado como objetivo prioritario por su cercanía con el “Z40” como su comisionado;

15.- Rodolfo López Ibarra “El Nito”: Señalado como presunto jefe de plaza del Cártel de los Beltrán Leyva. Durante su detención en diciembre de 2016, ofreció 500 mil dólares para comprar su libertad;

16.- Carlos Algredo Vázquez: Señalado por la DEA por conspiración junto al CJNG en la fabricación y distribución de metanfetaminas para su venta en Estados Unidos;

17.- Carlos Alberto Monsiváis Treviño “La Bola”: Considerado el segundo hombre más importante del Cártel del Noreste y sobrino de los hermanos “Z40” y “Z42”;

18.- Jesús Humberto Limón López “Chubeto”: Presunto jefe de “Los Cazadores”. Fue detenido por fuerzas federales en noviembre de 2021. Según autoridades, operaba para “Los Chapitos” como aliado de Jesús, Alfredo, Ovidio e Iván Archibaldo Guzmán;

19.- José Guadalupe Tapia Quintero “Lupe”: Identificado como el principal operador logístico de Ismael “El Mayo” Zambada para el paso de drogas a Estados Unidos;

20.- Inés Enrique Torres Acosta “El Kiki”: Acusado de transportar marihuana y metanfetamina. Señalado como jefe de seguridad de “El Mayo”;

21.- José Bibiano Cabrera Cabrera “El Durango”: Formaba parte del brazo armado del Cártel del Pacífico. Fue señalado como jefe de sicarios de la “Gente Nueva de los Salazar”;

22.- Héctor Eduardo Infante: Considerado un narcotraficante que operaba para la célula “Los Rusos” del Cártel de Sinaloa. Fue detenido en julio de 2022;

23.- José Rodolfo Villareal Hernández “El Gato”: Considerado operador del Cártel de los Beltrán Leyva en Nuevo Léon. Se le relaciona con una supuesta conspiración para el asesinato del abogado Juan Jesús Guerrero Chapa en mayo de 2013, en Southlake, Texas;

24.- Alder Alfonso Marín Sotelo, es solicitado por el delito de homicidio, en agravio del oficial Ned Byrd, en el condado de Wake, en Carolina del Norte. M: Homicidio;

25.- Ramiro Pérez Moreno “El Rama”, líder regional del cártel “Los Zetas”. M: Tráfico de drogas;

26.- Jesús Alberto Galaviz Vega “Z13” era jefe regional de “Los Zetas” en Coahuila y Tamaulipas;

27.- Andrew Clark “El Dictador” fungía como enlace logístico con el CJNG y el Cártel del Pacífico. Motivo (M): Tráfico de Drogas y Homicidio;

28.- Luis Gerardo Méndez Estevane “El Tío”, Perteneció al grupo delictivo “Los Aztecas”, brazo armado de “La Línea”, actualmente “La Empresa”;

29.- Miguel Ángel Rodríguez Díaz “Alfa Metro”, líder regional del cártel “Los Zetas” con zona de operación en la zona norte de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: México entrega 37 reos a Estados Unidos: Esta sería la lista COMPLETA de los perfiles criminales

SEGUNDA ENTREGA

El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió un listado con los nombres completos de los 26 capos entregados por el Gobierno Federal de México en la segunda entrega, ocurrida el pasado 12 de agosto de 2025 .

EU destacó perfiles criminales de alto impacto como Abigael González “Cuini” líder de “Los Cuinis”; Servando Gómez “La Tuta”, líder de la Familia Michoacana y “El Chavo Félix”, familiar de Ismael Zambada.

1.- Enrique Arballo Talamantes;

2.- Benito Barrios Maldonado;

3.- Luis Raúl Castro Valenzuela “Chacho”, miembro del Cártel de Sinaloa, acusado de secuestrar y tener como rehén a un ciudadano de EU;

4.- Francisco Conde Chávez;

5.- Abdul Karim Conteh. Presunto líder de una organización de tráfico de personas que introdujo ilegalmente miles de migrantes a EU;

6.- Baldomero Fernández Beltrán;

7.- Ismael Enrique Fernández Vázquez;

8- Abigael González Valencia “Cuini”, líder de “Los Cuinis”, cártel de droga responsable del tráfico de toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de México, hasta Estados Unidos;

10.- Leobardo García Corrales. Figura importante del Cártel de Sinaloa y amigo y socio cercano de Joaquín “El Chapo” Guzmán;

11.- Antón Petrov Kulkin;

12.- Roberto Omar López;

13.- José Francisco Mendoza Gómez, “Yiyo”;

14.- Hernán Domingo Ojeda López, “Mero Mero”;

15.- Daniel Pérez Rojas, “Cachetes”;

16.- Juan Carlos Sánchez Gaytán, “El Gordo” y/o “Mostachón”;

17.- David Fernando Vásquez Bejarano, “El Acelerado”;

18.- José Antonio Vivanco Hernández;

19.- Mauro Alberto Núñez Ojeda, “Jando”;

20.- Juan Carlos Félix Gastélum “El Chavo Félix”, líder de célula en el Cártel de Sinaloa y familiar de Ismael “El Mayo” Zambada;

21.- Jesús Guzmán Castro, “Chuy” y/o “Narizón”;

22.- Pablo Edwin Huerta Nuño “Flaquito”, considerado violento capo de Tijuana que “ha operado con impunidad en los últimos 15 años”;

23.- Servando Gómez Martínez “La Tuta”: Último líder del extinto grupo “Los Caballeros Templarios” y líder de La Familia Michoacana;

24.- Kevin Gil Acosta. Según EU, lideraba el aparato de seguridad de “Los Chapitos”;

25.- Roberto Salazar, buscado en relación con la muerte del agente del sheriff del condado de Los Ángeles, Juan Escalante, quien fue asesinado en 2008;

26.- Martín Zazueta Pérez. Según EU, lideraba el aparato de seguridad de “Los Chapitos”.

TE PUEDE INTERESAR: Traficantes de armas y sicarios del CJNG; componen lista de reos enviados a los Estados Unidos

TERCERA ENTREGA

Omar García Harfuch detalló en sus redes sociales este martes 20 de enero que el traslado se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, “con pleno respeto a la soberanía”.

Además, informó que a solicitud del Departamento de Justicia de EU se estableció el compromiso de no solicitar pena de muerte para estos capos.

Entre los peces gordos de esta entrega, sobresale José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalaman”, operador del CJNG, y familiar del máximo líder de esa organización, “El Mencho”

Estos son los nombres conocidos de la tercera entrega hasta el momento:

1.- Ricardo González Sauceda “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste con zona de operación en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas;

2.- Pedro Inzunza Noriega “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de Los Beltrán Leyva;

3.- Juan Pablo Bastidas Erenas “Payo Zurita”, operador logístico de los Beltrán Leyva y colaborador de “El Chapo Isidro”;

4.- Armando Gómez Núñez “Delta1”, líder de “Los Deltas” y perteneciente al CJNG;

5.- Daniel Alfredo Blando Joo “El Cubano”, operador logístico del Cártel del Pacífico, encargado del tráfico de estupefacientes a EU y objetivo prioritario del FBI;

6.- Ricardo Cortez Mateos, “El Billetón”;

7.- Fidel Félix Ochoa, “Don Fido”;

8.- Óscar Eduardo Hernández, alias “El O”;

9.- Luis Alonso Navarro Quezada “El Pez”, considerado un colaborador del grupo delictivo “Los Hermanos Bonques” afines al CJNG;

10.- Eliezer David Seas Centeño, alias “El Picho” o “El Cerebro”, integrante de una banda dedicada al secuestro, además del tráfico de drogas;

11.- Juan Pedro Saldívar Farías, alias “El Z-27” o “El Orejón”, considerado el tercero al mando de Los Zetas;

12.- Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “El Químico”;

13.- Jair Francisco Patrón Tobías, alias “El H4” o “Crixus” de quien el gabinete de seguridad federal sabe que es hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, lugarteniente del cártel de los “Beltrán Leyva”;

14.- Guillermo Isaias Pérez Parra;

15.- Manuel Ignacio Correa alias “El Argentino”;

16.- Yahir Alejandro Lujan Rojo, alias “El Rojo”;

17.- Lucas Anthony Mendoza, alias “T”;

18.- Eliomar Segura Torres, alias “Helio”;

19.- Eduardo Rigoberto Velasco Calderón;

20.- Francisco Arredondo Colmenero, alias “Pancho”;

21.- Gustavo Alfonso (o Adolfo) Castro Medina;

22.- Luis Carlos Dávalos López;

23.- Roberto González Hernández, alias “El 04” considerado líder “Los Cabrera Sarabia”, facción cercana al Cártel del Pacífico o de Sinaloa;

24.- Heriberto Hernández Rodríguez, alias “El Negrolo” considerado el líder del Cártel del Noreste;

25.- Daniel Manera (o Menera) Macías, alias “El Danny” o “El Michoacano”;

26.- María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora” o “La Chayo”, perteneciente al CJNG y con una orden de aprehensión vigente por el FBI;

27.- Humberto Rivera Rivera, alias “El Chato” o “El Viejón”, del Cártel de Sinaloa, considerado un objetivo prioritario del FBI;

18.- Juan Carlos Alonso Reyes;

29.- Abraham Macías Mendoza, alias “Don Abraham”;

30.- Julio César Mancera Dozal, alias “La Tortuga”;

31.- Rodrigo Pérez Mezquite, alias “Don Rodrigo”;

32.- José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalama o El Chalaman”;

33.- Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”;

34.- Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias “El Inge”;

35.- José Pineda Pérez, alias “Pretty Boy” o “JP”;

36.- José Gerardo Álvarez Vásquez, alias “El Indio”;

37.- José Torres Espinosa, alias “Big Joe”.

TE PUEDE INTERESAR: Dos ‘coahuilenses’ entre los reos de alta peligrosidad entregados por México a EU

Con esta operación, “ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”, destacó Garcia Harfuch.