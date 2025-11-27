Aclara Sheinbaum el tema de la posible renuncia del Fiscal General, Gertz Manero

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum negó haber recibido hasta ahora una notificación formal de renuncia por parte del fiscal general Alejandro Gertz Manero.

“Hasta ahora no me lo ha manifestado”, declaró, al tiempo que confirmó haber recibido un documento del Senado que está analizando y sobre el cual dará detalles este viernes.

TE PUEDE INTERESAR: Estudia Sheinbaum la posibilidad de asistir al sorteo del Mundial 2026

Los rumores sobre la posible dimisión del titular de la FGR comenzaron la noche del miércoles en redes sociales, donde se difundieron versiones que aseguraban que Gertz había presentado su renuncia entre el lunes y el martes por motivos de salud.

Ante la creciente especulación, el Senado adelantó para las 10:00 horas de este jueves 27 de noviembre la sesión en la que abordará este asunto, originalmente programada para las 11:00.