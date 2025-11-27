Aclara Sheinbaum el tema de la posible renuncia del Fiscal General, Gertz Manero

México
/ 27 noviembre 2025
    Aclara Sheinbaum el tema de la posible renuncia del Fiscal General, Gertz Manero
    La presidenta aclaró que la presencia de Gertz Manero solo es obligatoria una vez al mes y que continúa participando normalmente en las reuniones del gabinete de seguridad. FOTO: ESPECIAL

Los rumores sobre la posible dimisión del titular de la FGR comenzaron la noche del miércoles en redes sociales

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum negó haber recibido hasta ahora una notificación formal de renuncia por parte del fiscal general Alejandro Gertz Manero.

“Hasta ahora no me lo ha manifestado”, declaró, al tiempo que confirmó haber recibido un documento del Senado que está analizando y sobre el cual dará detalles este viernes.

Los rumores sobre la posible dimisión del titular de la FGR comenzaron la noche del miércoles en redes sociales, donde se difundieron versiones que aseguraban que Gertz había presentado su renuncia entre el lunes y el martes por motivos de salud.

Ante la creciente especulación, el Senado adelantó para las 10:00 horas de este jueves 27 de noviembre la sesión en la que abordará este asunto, originalmente programada para las 11:00.

Otra versión difundida en redes sugiere que la salida del fiscal podría estar relacionada con la reciente orden de aprehensión emitida por la FGR contra Raúl Rocha, propietario de Miss Universo, señalado de presuntos vínculos con huachicol y tráfico de armas.

En semanas recientes, la ausencia del fiscal en las conferencias “Mañanera del Pueblo” motivó preguntas de la prensa. La presidenta aclaró que la presencia de Gertz Manero solo es obligatoria una vez al mes y que continúa participando normalmente en las reuniones del gabinete de seguridad.

Temas


4T
Renuncia

Personajes


Alejandro Gertz Manero
Claudia Sheinbaum

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

