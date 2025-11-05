Secretaría de las Mujeres reprueba caso de acoso a la presidenta Claudia Sheinbaum en CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue víctima de acoso sexual mientras realizaba una caminata en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, para trasladarse del Palacio Nacional a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Ante estos lamentables hechos, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, emitió un comunicado condenando cualquier tipo de violencia para todas. TE PUEDE INTERESAR: ‘Debe ser delito penal’... Sheinbaum confirma denuncia por acoso que sufrió en el Zócalo de la CDMX ¿QUÉ DICE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES SOBRE CASO DE ACOSO A CLAUDIA SHEINBAUM? El comunicado empieza rechazando el caso de violencia que vivió la jefa del Ejecutivo en las calles capitalinas: “La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEFs) y las Presidentas de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados y Senadores, repudiamos el hecho que vivió nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo [...] Lamentablemente ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual en nuestro país, por eso diario trabajamos para combatirlo”. La dependencia refirió al deseo “cercanía de la Presidencia con el pueblo de México”, negando que esto sea una invitación a invadir el espacio personal de la mandataria sin un consentimiento previo. “Es fundamental que los hombres comprendan que éste tipo de hechos no sólo violentan a las mujeres, sino que además son un delito”.

VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES DEBEN SER DENUNCIADAS Se agregó que las mujeres víctimas de acoso sexual en la vía pública, además de cualquier otro tipo de violencia, deben ser denunciadas en la búsqueda de la justicia y transformación cultural. “Hacemos un llamado a que este acontecimiento no se instrumentalice para revictimizar a ninguna mujer, niña o adolescente que haya sufrido un acto de violencia”. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum acusa revictimización por parte de Reforma al publicar fotos sobre acoso que sufrió Asimismo, se pidió evitar reproducir contenido que atente contra la integridad de mujeres de todas las edades: “Como lo hemos dicho en diversas ocasiones, reproducir es revictimizar y es fundamental adoptar la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos de todas las personas”. Al finalizar el oficio, la Secretaría de las Mujeres reafirmó su compromiso para el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, eliminando patrones machistas y de violencia: “¡Nunca más una mujer sola o sin respuestas! En este tiempo de mujeres, tenemos la convicción de que una nueva forma de convivir entre hombres y mujeres es posible y necesaria para un México más justo e igualitario. A la Presidenta la cuida el pueblo, pero el respeto debe ser la primera forma de cuidado. ¡Las mujeres, adolescentes y niñas NO se tocan!”.

CLAUDIA SHEINBAUM SUFRIÓ ACOSO SEXUAL EN LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, el sujeto se acercó e intentó darle un beso en el cuello mientras la abrazaba por la espalda, posicionando su manos en zonas indebidas, cuando ella instantáneamente se apartó. Fue entonces que escoltas de la presidenta Sheinbaum lo apartaron. Tras unas horas de estos lamentables hechos, el reportero especializado en nota roja, Carlos Jiménez, confirmó la detención del masculino, identificado como Uriel ‘N’.