Secretaría de las Mujeres reprueba caso de acoso a la presidenta Claudia Sheinbaum en CDMX

México
/ 5 noviembre 2025
    Secretaría de las Mujeres reprueba caso de acoso a la presidenta Claudia Sheinbaum en CDMX
    La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue víctima de acoso sexual mientras realizaba una caminata en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México. FOTO: DANIEL AUGUSTO | CUARTOSCURO

En un comunicado, la dependencia encabezada por Citlalli Hernández reconoció que ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue víctima de acoso sexual mientras realizaba una caminata en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México, para trasladarse del Palacio Nacional a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Ante estos lamentables hechos, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, emitió un comunicado condenando cualquier tipo de violencia para todas.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Debe ser delito penal’... Sheinbaum confirma denuncia por acoso que sufrió en el Zócalo de la CDMX

¿QUÉ DICE LA SECRETARÍA DE LAS MUJERES SOBRE CASO DE ACOSO A CLAUDIA SHEINBAUM?

El comunicado empieza rechazando el caso de violencia que vivió la jefa del Ejecutivo en las calles capitalinas:

“La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEFs) y las Presidentas de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados y Senadores, repudiamos el hecho que vivió nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo [...] Lamentablemente ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual en nuestro país, por eso diario trabajamos para combatirlo”.

La dependencia refirió al deseo “cercanía de la Presidencia con el pueblo de México”, negando que esto sea una invitación a invadir el espacio personal de la mandataria sin un consentimiento previo. “Es fundamental que los hombres comprendan que éste tipo de hechos no sólo violentan a las mujeres, sino que además son un delito”.

VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES DEBEN SER DENUNCIADAS

Se agregó que las mujeres víctimas de acoso sexual en la vía pública, además de cualquier otro tipo de violencia, deben ser denunciadas en la búsqueda de la justicia y transformación cultural.

“Hacemos un llamado a que este acontecimiento no se instrumentalice para revictimizar a ninguna mujer, niña o adolescente que haya sufrido un acto de violencia”.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum acusa revictimización por parte de Reforma al publicar fotos sobre acoso que sufrió

Asimismo, se pidió evitar reproducir contenido que atente contra la integridad de mujeres de todas las edades: “Como lo hemos dicho en diversas ocasiones, reproducir es revictimizar y es fundamental adoptar la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

Al finalizar el oficio, la Secretaría de las Mujeres reafirmó su compromiso para el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, eliminando patrones machistas y de violencia:

¡Nunca más una mujer sola o sin respuestas! En este tiempo de mujeres, tenemos la convicción de que una nueva forma de convivir entre hombres y mujeres es posible y necesaria para un México más justo e igualitario. A la Presidenta la cuida el pueblo, pero el respeto debe ser la primera forma de cuidado. ¡Las mujeres, adolescentes y niñas NO se tocan!”.

CLAUDIA SHEINBAUM SUFRIÓ ACOSO SEXUAL EN LA VÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, el sujeto se acercó e intentó darle un beso en el cuello mientras la abrazaba por la espalda, posicionando su manos en zonas indebidas, cuando ella instantáneamente se apartó. Fue entonces que escoltas de la presidenta Sheinbaum lo apartaron.

Tras unas horas de estos lamentables hechos, el reportero especializado en nota roja, Carlos Jiménez, confirmó la detención del masculino, identificado como Uriel ‘N’.

En una publicación realizada, el reportero especializado en nota roja, Carlos Jiménez, indicó que el arresto fue organizado y llevado a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, y uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CDMX).

TE PUEDE INTERESAR: Reportan detención de presunto acosador de la presidenta Claudia Sheinbaum en CDMX

Hasta esta mañana, la presidenta reveló que presentará una denuncia por el delito penal de acoso sexual: “Decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer y lo vivimos las mujeres en el país, y ya lo viví antes cuando no era presidenta y es un delito penal en la Ciudad de México. Mi reflexión es que si no presento la denuncia, ¿en qué condición se quedan todas las mujeres del país?”, declaró.

Temas


Acoso
acoso sexual
Inseguridad

Localizaciones


CDMX

Personajes


Citlalli Hernández
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Secretaría De Las Mujeres

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

