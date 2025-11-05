Tras caso de Claudia Sheinbaum... ¿Qué es el acoso sexual y cómo se penaliza en la CDMX?

Tras el caso de acoso sexual que vivió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las calles de la Ciudad de México, miles de ciudadanas y ciudadanos seguramente se preguntarán ‘¿Cómo se define este delito y de qué forma se penaliza?’. TE PUEDE INTERESAR: Secretaría de las Mujeres reprueba caso de acoso a la presidenta Claudia Sheinbaum en CDMX ¿QUÉ ES EL ACOSO SEXUAL? De acuerdo con el Gobierno de México, el acoso sexual es “una forma de violencia de connotación lasciva en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos”. Dentro del país, se tiene identificado este delito como uno de los más recurrentes contra las mujeres, impidiendo y obstaculizando su desarrollo pleno dentro de una sociedad y, por esto mismo, se considera que es uno de los tipos de violencia más difíciles de erradicar. Esto, tomando en cuenta que, en muchas ocasiones, el delito sucede sin evidencias suficientes para un procedimiento jurídico.

Asimismo, es importante mencionar que el acoso sexual se presenta de forma tanto física como verbal y psicológica. ¿QUÉ ACCIONES O CONDUCTAS SON PARTE DEL ACOSO SEXUAL? * Burlas, bromas, comentarios o preguntas incómodas con connotación sobre su vida sexual. * Piropos o comentarios no deseados acerca de su apariencia. * Miradas morbosas o gestos sugestivos que la/lo molesten. * Llamadas telefónicas o mensajes por correo electrónico de naturaleza sexual no deseada por medios oficiales. * Contacto físico innecesario y no deseado, como roces y caricias. * Imágenes de naturaleza sexual que la/lo incomoden tales como carteles, calendarios, pantallas de computadora, celulares, etc. * Supeditar cualquier calificación a cambio de favores o relaciones sexuales. * Presión para aceptar invitaciones a encuentros o citas no deseadas fuera del centro escolar u oficina. * Amenazas que afecten negativamente su situación escolar o laboral si no acepta invitaciones o propuestas sexuales. * Presión para tener relaciones sexuales. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum presenta denuncia penal por acoso; más del 70% de mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia EN LA CIUDAD DE MÉXICO... ¿CÓMO SE PENALIZA EL ACOSO SEXUAL? Dentro de la Ciudad de México, las sanciones del acoso sexual callejero se encuentran contempladas en la Ley de Cultura Cívica, en su artículo 26. En esta legislación se establecen infracciones a acciones que atenten contra la dignidad de las personas, como vejar, intimidar o maltratar física/verbalmente a alguien; condicionar o insultar a personas gestantes que amamantan en público; y proferir silbidos o expresiones con connotación sexual. En los casos referidos, se penaliza con una multa de 1 a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), arresto de 6 a 12 horas, o trabajo comunitario de 3 a 6 horas. La medida aumenta en el caso de discriminación de personas lactantes: son de 11 a 40 UMAS o arresto de 13 a 24 horas. Mientras que los silbidos o comentarios sexuales se sancionan con arresto de 20 a 36 horas o trabajo comunitario de 10 a 18 horas.

Si el acoso sexual es recurrente, se recurre al Código Penal de la Ciudad de México, que castiga este delito con prisión de 1 a 3 años. En el caso de que el agresor sea un servidor público o haya una relación jerárquica, la pena aumentará. ¿Y EN TODO MÉXICO? ASÍ SE CASTIGA EL ACOSO SEXUAL En el artículo 260 del Código Penal Federal se establece que “comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula”. A nivel federal, el acoso sexual se castiga con una pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa. EN MÉXICO MÁS DEL 70% DE LAS MUJERES HAN EXPERIMENTADO VIOLENCIA Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes a 2021 (informe más actual), señalan que el 70.1% de las mujeres de 15 años o más en México ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación. La violencia psicológica presenta la mayor prevalencia con 51.6%, seguida de la violencia sexual (49.7%), la física (34.7%) y la económica, patrimonial y/o discriminación (27.4%).