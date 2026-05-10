Asesinan a cuatro hombres en distintas zonas de CDMX durante el Día de las Madres

CDMX.-En casos distintos, cuatro hombres fueron asesinados durante la madrugada del domingo en la Ciudad de México. Dos de las víctimas eran menores de edad y tenían 16 años. Además, también resultaron heridas 10 personas -cuatro mujeres y seis hombres. El primer homicidio se registró después de la medianoche en el poblado San Miguel Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan. Según reportes de las autoridades, un hombre fue atacado a balazos durante los festejos patronales en honor a San Miguel Arcángel.

La víctima, de 35 años aproximadamente, fue atacada en medio de una riña en la esquina de Vicente Guerrero y Mariano Escobedo. En ese lugar fue instalada una verbena y el joven quedó tendido entre los puestos. HERIDO FUE TRASLADADO A HOSPITAL DE TOPILEJO Ahí fue hallado por agentes preventivos del Sector Topilejo, quienes solicitaron ayuda médica. Sin embargo, los paramédicos del ERUM sólo confirmaron que había muerto. Durante la agresión, también resultó herido otro hombre, identificado como Luis Ángel, de 30 años. Las esquirlas de las balas se le incrustaron en el brazo derecho, por lo que fue trasladado al Hospital General de Topilejo, a bordo de la ambulancia MX-406-D6.

DESCONOCIDOS MATAN A TRES EN IZTAPALAPA Hacia las 3:30 horas, tres sujetos atacaron a 12 personas durante una fiesta familiar, en la Colonia Reforma Política, en la Alcaldía Iztapalapa. Las víctimas convivían afuera del domicilio donde se realizó la reunión, ubicado sobre Cerrada Constitución Mexicana casi esquina con Reforma Monetaria.

De acuerdo con versiones de testigos, los agresores escaparon a bordo de motos antes de la llegada de agentes preventivos del Sector Quetzal. NO HAY DETENIDOS Mientras que los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales por el resto de sus familiares en vehículos particulares. ”Posteriormente se informó que dos jóvenes, de 16 años, y uno, de 23 años, fueron diagnosticados sin signos vitales”, detallaron las autoridades. ”Además, cuatro mujeres de 21, 25, 36 y 60 años y cinco hombres de 35, 38, 53, 56 y 72 años, fueron diagnosticados con heridas por disparos de arma de fuego”. Aunque en ambos casos se desplegaron dispositivos de búsqueda, no se reportó la detención de ninguna persona involucrada.

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