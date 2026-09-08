Acribillan a estudiante de Odontología en Morelos; Mesa por la Paz desconoce el móvil

MORELOS.-Un estudiante de Odontología de una institución privada fue acribillado cuando iba a bordo de su vehículo en la Calle Iztaccíhuatl de la Colonia Lomas de Jiutepec en Morelos. El joven recibió al menos tres disparos, lo que provocó que su unidad se impactara contra una combi de pasajeros.

Al lugar arribaron paramédicos que constataron que el alumno, quien portaba una playera azul marino, ya no contaba con signos vitales, por lo que solicitaron el apoyo del Servicio Médico Forense (Semefo).

MESA POR LA PAZ DESCONOCE EL MÓVIL Hasta el momento, autoridades de la Mesa de Coordinación de Construcción para La Paz y Seguridad no tienen identificado el móvil. De acuerdo con reportes, sujetos a bordo de motocicletas se le emparejaron y detonaron sus armas, sin embargo, será la Fiscalía General del Estado (FGE) la que determine la causa de este homicidio.

Este caso se da justamente cuando el Gabinete de Seguridad presumía esta mañana que había una reducción en delitos de alto impacto en Morelos y en todo el país.

Temas

Inseguridad Violencia homicidios

Localizaciones

Morelos Jiutepec

Organizaciones

FGE

