Acribillan a estudiante de Odontología en Morelos; Mesa por la Paz desconoce el móvil

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Acribillan a estudiante de Odontología en Morelos; Mesa por la Paz desconoce el móvil
    El joven recibió al menos tres disparos, lo que provocó que su unidad se impactara contra una combi de pasajeros. Cortesía

Al lugar arribaron paramédicos que constataron que el alumno ya no contaba con signos vitales

MORELOS.-Un estudiante de Odontología de una institución privada fue acribillado cuando iba a bordo de su vehículo en la Calle Iztaccíhuatl de la Colonia Lomas de Jiutepec en Morelos.

El joven recibió al menos tres disparos, lo que provocó que su unidad se impactara contra una combi de pasajeros.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/secretario-de-comercio-de-estados-unidos-howard-lutnick-se-reunira-con-sheinbaum-para-abordar-aranceles-NE23365844

Al lugar arribaron paramédicos que constataron que el alumno, quien portaba una playera azul marino, ya no contaba con signos vitales, por lo que solicitaron el apoyo del Servicio Médico Forense (Semefo).

MESA POR LA PAZ DESCONOCE EL MÓVIL

Hasta el momento, autoridades de la Mesa de Coordinación de Construcción para La Paz y Seguridad no tienen identificado el móvil.

De acuerdo con reportes, sujetos a bordo de motocicletas se le emparejaron y detonaron sus armas, sin embargo, será la Fiscalía General del Estado (FGE) la que determine la causa de este homicidio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-en-estados-unidos-a-inspectora-del-ayuntamiento-de-tecate-con-casi-70-kilos-de-metanfetamina-AE23365401

Este caso se da justamente cuando el Gabinete de Seguridad presumía esta mañana que había una reducción en delitos de alto impacto en Morelos y en todo el país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad
Violencia
homicidios

Localizaciones


Morelos
Jiutepec

Organizaciones


FGE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Zedillo y su deuda neoliberal

Zedillo y su deuda neoliberal
true

Consuelo de tontos: La torpe apuesta de Morena

Luis Enrique Cruz, trabajador de una tienda en Puebla, evitó que una niña de cuatro años fuera atropellada y recibió un reconocimiento y 20 mil pesos.

Trabajador salva a niña de 4 años de ser atropellada en Puebla y recibe 20 mil pesos de recompensa
Ángel Aguilar, exasistente de Farath Coronel, acusó al fallecido de presuntas agresiones sexuales, físicas y laborales, así como de amenazas durante su empleo.

Exasistente de Farath Coronel lo acusa de abuso sexual, violencia y explotación laboral
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Heredar una casa, terreno o patrimonio en México no necesariamente implica esperar hasta el fallecimiento.

¿Testamento, donación o usufructo?... cuál es la mejor manera y la más económica de heredar tus bienes en México
Vico Escorcia da vida a una Rosita Alvírez redefinida, alejándose del estigma del corrido para visibilizar los mecanismos de la violencia de género.

Desde Saltillo, ‘El Desaire’ reinventa la historia de Rosita Alvírez y la crítica nacional lo celebra
Brian Gutiérrez fue convocado a la Selección mexicana que disputó el Mundial, de ahí en adelante su nivel bajó considerablemente.

¿Se le acabó el gas? Chivas vuela alto, pero Brian Gutiérrez pierde terreno en el Rebaño