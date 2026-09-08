Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, se reunirá con Sheinbaum para abordar aranceles

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    Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, se reunirá con Sheinbaum para abordar aranceles
    Se prevé que aborden el tema de los aranceles al acero, aluminio y autos impuestos por el Presidente Donald Trump en 2025. AP

Lutnick sostendrá este miércoles una reunión con la presidenta Sheinbaum en la Ciudad de México

WASHINGTON DC, EU.- El secretario de Comercio de Estados Unidos Howard Lutnick sostendrá mañana una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México en la que se prevé aborden los aranceles al acero, aluminio y autos impuestos por el Presidente Donald Trump en 2025, reportó Político.

Citando a fuentes anónimas que conocen del asunto, el medio estadounidense asegura que las pláticas bilaterales entre la administración Trump y el gobierno de Sheinbaum sobre aranceles estarían avanzando y que incluso ambos países pudieran alcanzar un acuerdo provisional en las próximas semanas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-en-estados-unidos-a-inspectora-del-ayuntamiento-de-tecate-con-casi-70-kilos-de-metanfetamina-AE23365401

El 21 de agosto y según medios canadienses, el gobierno de Canadá habría rechazado una oferta de la administración Trump para reducir de 50 a 25 por ciento el arancel al acero y al aluminio y para reducir el arancel a los autos de 25 a 15 por ciento; dichas aranceles también afectan a México desde 2025.

MEDIOS CANADIENSES ACUSAN A LUTNICK DE DESCARRILAR LAS CONVERSACIONES

Justificados por razones de seguridad nacional bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de Estados Unidos de 1962, los aranceles contra el acero, aluminio y autos vigentes desde 2025 son administrados por el Secretario Lutnick, a quien medios canadienses responsabilizan de descarrilar las negociaciones.

Luego de que medios canadienses reportaran su presencia, el Secretario de Economía Marcelo Ebrard confirmó haber estado en Washington la misma semana en que los negociadores canadienses buscaban un acuerdo con sus contrapartes estadounidenses alrededor de los aranceles y otras irritantes comerciales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-puede-un-presidente-jurar-a-dos-banderas-asegura-sheinbaum-solo-le-juras-al-pueblo-de-mexico-AE23361313

La semana pasada, el secretario Ebrard y el secretario Lutnick sostuvieron un breve encuentro en los márgenes de la reunión ministerial sobre innovación e inteligencia artificial del Grupo de los 20 países más industrializados (G-20) celebrado en Carolina del Norte y auspiciado por la propia Administración Trump.

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