Activan Operativo Carrusel ante bajas temperaturas en Nuevo León

México
/ 15 diciembre 2025
    Activan Operativo Carrusel ante bajas temperaturas en Nuevo León
    Derivado de las bajas temperaturas en Nuevo León, Protección Civil del estado puso en marcha el Operativo Carrusel. CORTESÍA
    Activan Operativo Carrusel ante bajas temperaturas en Nuevo León
    Derivado de las bajas temperaturas en Nuevo León, Protección Civil del estado puso en marcha el Operativo Carrusel. CORTESÍA
    Activan Operativo Carrusel ante bajas temperaturas en Nuevo León
    Derivado de las bajas temperaturas en Nuevo León, Protección Civil del estado puso en marcha el Operativo Carrusel. CORTESÍA
    Activan Operativo Carrusel ante bajas temperaturas en Nuevo León
    Derivado de las bajas temperaturas en Nuevo León, Protección Civil del estado puso en marcha el Operativo Carrusel. CORTESÍA

Esta tarde continuará el descenso de las temperaturas con 8 grados y se registrará lluvia en la región

MONTERREY, NL.- Derivado del Frente Frío número 21 en la región, Nuevo León enfrenta temperaturas de un dígito, por lo que se activó el Operativo Carrusel para brindar apoyo a personas en situación vulnerable.

Protección Civil del estado informó que la mañana de este lunes se realizó la entrega de 100 cobertores y 185 bebidas calientes a personas que permanecían en la vía pública.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma Nuevo León asaltos en autopista a Reynosa, pero situación está ‘controlada’

Sobre todo se visitó el exterior de hospitales como el Universitario y las Clínicas 21 y 33 del IMSS.

En total se entregaron 100 cobertores y 185 bebidas calientes, así como se trasladó a una persona de la tercera edad a un albergue.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Ante frío, autoridades ponen en marcha plan de respuesta invernal 2025-2026

“Este operativo se realizó al presentarse temperaturas de un dígito para mitigar el frío que se presenta en el estado”, precisó la dependencia estatal.

Informó que esta tarde continuará el descenso de las temperaturas con 8 grados y se registrará lluvia en diversos municipios como Monterrey, Apodaca, San Nicolás de los Garza, San Pedro, Pesquería, Escobedo y Guadalupe, entre otros.

Temas


Frente Frío
Temperatura

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


Protección Civil

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

COMENTARIOS

Selección de los editores
Las obras para reconfigurar áreas urbanas en pro del Mundial 2026 son realizadas con el erario público, sin embargo también actividades de la propia Federación.

FIFA logró convenios ‘más que leoninos’ con gobiernos de CDMX y Monterrey para Mundial 2026: Reforma
Un quinto fue detenido en Nueva Orleans mientras planeaba otro atentado, según el jefe del FBI.

FBI detiene una célula pro palestina que planeaba un ataque terrorista para la víspera de Año Nuevo
Los hechos se registraron la tarde del domingo en el municipio de Apodaca, Nuevo León, presuntamente debido al exceso de velocidad y el pavimento resbaladizo

IMSS confirma 58 lesionados por la volcadura de camión en NL
El mandamiento judicial había sido girado por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Gertz le retiró la orden de aprehensión a Raúl Rocha antes de dejar la FGR
Elementos de seguridad mantienen presencia reforzada en las inmediaciones de la playa de Bondi, en Sídney, tras el ataque armado ocurrido durante una celebración de Janucá que dejó decenas de víctimas.

Autoridades australianas identifican a padre e hijo como responsables del atentado en la playa de Bondi.

Spotify sufrió una caída global este 15 de diciembre de 2025. Usuarios reportaron fallas en la app, el servidor y la reproducción de música en varios países.

¿Se cayó Spotify?... Usuarios reportan caída de la plataforma de música
El bicampeonato del Toluca en el Apertura 2025 lo colocó a la altura de Chivas en títulos de Liga MX.

¿Más grande que Chivas?... Toluca iguala al Guadalajara como el segundo equipo con más campeonatos en Liga Mx
Las autoridades investigan un aparente homicidio tras localizar heridas de arma blanca en ambos cuerpos, mientras un familiar es interrogado.

Hallan muertos al actor y director Rob Reiner y su esposa en su residencia de Los Ángeles