Activan Operativo Carrusel ante bajas temperaturas en Nuevo León
Esta tarde continuará el descenso de las temperaturas con 8 grados y se registrará lluvia en la región
MONTERREY, NL.- Derivado del Frente Frío número 21 en la región, Nuevo León enfrenta temperaturas de un dígito, por lo que se activó el Operativo Carrusel para brindar apoyo a personas en situación vulnerable.
Protección Civil del estado informó que la mañana de este lunes se realizó la entrega de 100 cobertores y 185 bebidas calientes a personas que permanecían en la vía pública.
Sobre todo se visitó el exterior de hospitales como el Universitario y las Clínicas 21 y 33 del IMSS.
En total se entregaron 100 cobertores y 185 bebidas calientes, así como se trasladó a una persona de la tercera edad a un albergue.
“Este operativo se realizó al presentarse temperaturas de un dígito para mitigar el frío que se presenta en el estado”, precisó la dependencia estatal.
Informó que esta tarde continuará el descenso de las temperaturas con 8 grados y se registrará lluvia en diversos municipios como Monterrey, Apodaca, San Nicolás de los Garza, San Pedro, Pesquería, Escobedo y Guadalupe, entre otros.