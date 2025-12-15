Activan Operativo Carrusel ante bajas temperaturas en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Derivado del Frente Frío número 21 en la región, Nuevo León enfrenta temperaturas de un dígito, por lo que se activó el Operativo Carrusel para brindar apoyo a personas en situación vulnerable. Protección Civil del estado informó que la mañana de este lunes se realizó la entrega de 100 cobertores y 185 bebidas calientes a personas que permanecían en la vía pública.

Sobre todo se visitó el exterior de hospitales como el Universitario y las Clínicas 21 y 33 del IMSS. En total se entregaron 100 cobertores y 185 bebidas calientes, así como se trasladó a una persona de la tercera edad a un albergue.