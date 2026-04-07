Acuerdan revisar por año tratado de aguas entre México y EU

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó ayer que el acuerdo responde a la variabilidad en las lluvias y a la necesidad de ajustar la entrega conforme a la disponibilidad en presas y ríos.

Estados Unidos y México acordaron revisar cada año el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 , en lugar del esquema quinquenal que opera actualmente y que ha generado diferencias entre ambos países por las cantidades en tiempos de sequía.

“El esquema quinquenal se mantiene, pero hay ciertos acuerdos de revisión” , dijo en la mañanera. “Normalmente se revisaba cada cinco años, pues ahora hay que revisarlo cada año a ver cómo vamos de acuerdo con la cantidad de lluvia que hubo en ese año” .

Sheinbaum recordó que el Tratado establece que México aporta agua del río Bravo, mientras que Estados Unidos entrega desde el río Colorado.

Aunque no está en el acuerdo original de 1944, México puede recurrir también a agua de la cuenca del río San Juan, donde está la presa El Cuchillo, en Nuevo León, para cubrir su cuota, gracias a la Minuta 331, firmada en noviembre de 2024 por la administración de Sheinbaum.

Debido a esto, agua de El Cuchillo ha sido usada para pagarle a Estados Unidos, al ser liberada para compensar los desfogues rumbo al Bravo que realiza frecuentemente la presa tamaulipeca Marte R. Gómez, ubicada en la misma cuenca.

Tan solo el año pasado, El Cuchillo, que es la principal fuente de abasto para uso humano en Nuevo León, envió para pagos a Texas 410 millones de metros cúbicos, equivalentes a 10 meses de lo que consume Monterrey.