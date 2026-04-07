Acuerdan revisar por año tratado de aguas entre México y EU

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México
/ 7 abril 2026
    Acuerdan revisar por año tratado de aguas entre México y EU
    Con el fin de ajustar las entregas a la realidad de las lluvias y la disponibilidad, bajo la Minuta 331, México ha comenzado a utilizar agua de la Presa El Cuchillo, NL para cubrir sus cuotas hacia el río Bravo. REFORMA

Sheinbaum anunció un cambio en la operación del Tratado de Aguas de 1944: a partir de ahora, el cumplimiento se revisará cada año en lugar de cada cinco

Estados Unidos y México acordaron revisar cada año el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, en lugar del esquema quinquenal que opera actualmente y que ha generado diferencias entre ambos países por las cantidades en tiempos de sequía.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó ayer que el acuerdo responde a la variabilidad en las lluvias y a la necesidad de ajustar la entrega conforme a la disponibilidad en presas y ríos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/advierte-smn-persistencia-de-sequia-al-norte-de-mexico-afectando-a-cuenca-del-rio-bravo-BD19831312

“El esquema quinquenal se mantiene, pero hay ciertos acuerdos de revisión” , dijo en la mañanera. “Normalmente se revisaba cada cinco años, pues ahora hay que revisarlo cada año a ver cómo vamos de acuerdo con la cantidad de lluvia que hubo en ese año” .

Sheinbaum recordó que el Tratado establece que México aporta agua del río Bravo, mientras que Estados Unidos entrega desde el río Colorado.

Aunque no está en el acuerdo original de 1944, México puede recurrir también a agua de la cuenca del río San Juan, donde está la presa El Cuchillo, en Nuevo León, para cubrir su cuota, gracias a la Minuta 331, firmada en noviembre de 2024 por la administración de Sheinbaum.

Debido a esto, agua de El Cuchillo ha sido usada para pagarle a Estados Unidos, al ser liberada para compensar los desfogues rumbo al Bravo que realiza frecuentemente la presa tamaulipeca Marte R. Gómez, ubicada en la misma cuenca.

Tan solo el año pasado, El Cuchillo, que es la principal fuente de abasto para uso humano en Nuevo León, envió para pagos a Texas 410 millones de metros cúbicos, equivalentes a 10 meses de lo que consume Monterrey.

https://vanguardia.com.mx/informacion/frente-frio-43-y-su-masa-de-aire-frio-azotaran-a-mexico-con-heladas-de-10-grados-lluvias-y-fuertes-vientos-a-estos-estados-DC19824025

Al hablar sobre el Tratado, la presidenta dijo que se priorizará el abasto para consumo humano y enfatizó que en las negociaciones incluyeron a autoridades estatales y productores del norte del país.

“Hablamos con los gobernadores y con los productores agrícolas de Tamaulipas, de Nuevo León, de Chihuahua y de una parte de Coahuila, y estuvimos de acuerdo en llegar a este acuerdo con los Estados Unidos” , expresó.

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