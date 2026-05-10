Acusa PAN a Morena de convertirse en un “narco partido”

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    Acusa PAN a Morena de convertirse en un “narco partido”
    Romero Herrera dijo que las acusaciones en EU en contra de funcionarios de Sinaloa exhiben la presunta infiltración criminal en las estructuras políticas del oficialismo. Cuartoscuro

Jorge Romero afirmó que el caso de Rocha Moya dejó de ser un expediente aislado para convertirse en la radiografía de un Estado infiltrado

CDMX.- El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, dejó de ser un expediente aislado para convertirse en la radiografía de un Estado infiltrado, capturado y utilizado por el crimen organizado.

En un comunicado, el dirigente panista sostuvo que Sinaloa no vive una crisis accidental, sino las consecuencias de haber entregado el poder público a estructuras vinculadas con el narcotráfico y de que Morena se haya convertido en un “narco partido”.

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”Mientras las familias buscan a sus desaparecidos y entierran a sus muertos, Morena protege a políticos acusados de operar para el narcotráfico”, señaló.

Romero Herrera advirtió que las acusaciones en Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa exhiben un problema mucho más profundo: la presunta infiltración criminal en campañas, corporaciones policiacas, fiscalías, gobiernos y estructuras políticas del oficialismo.

MORENA INTENTA ESCONDER LA GRAVEDAD DEL ASUNTO

Afirmó que Morena intenta esconder la gravedad del caso detrás de discursos sobre soberanía, mientras abandona a las víctimas de violencia y protege políticamente a los señalados por el gobierno de Estados Unidos.

”Ya no estamos frente a casos aislados. Estamos frente a un patrón sistemático de infiltración criminal en gobiernos, campañas, policías, aduanas, fiscalías y estructuras de Morena”, sostuvo.

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El dirigente nacional del PAN señaló que el caso Rocha Moya se suma a otros escándalos y señalamientos que involucran a personajes y gobiernos morenistas en distintas entidades del país, entre ellos Baja California, Tamaulipas, Tabasco y Michoacán, además de investigaciones relacionadas con huachicol fiscal, financiamiento ilegal y presuntos vínculos con grupos criminales.

LLAMA A SHEINBAUM A ROMPER EL ‘PACTO CRIMINAL’

Romero Herrera advirtió que no se puede poner en riesgo la relación con Estados Unidos, el futuro del T-MEC, la estabilidad económica del país y la imagen internacional de México solo para proteger a actores políticos señalados por vínculos con el narcotráfico.

Por ello, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a romper cualquier vínculo de protección política con personajes relacionados con estas acusaciones.

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”Presidenta Claudia Sheinbaum: rompa el pacto. Rompa el pacto criminal que la mantiene atada a los acuerdos y vínculos construidos durante el sexenio de López Obrador con el crimen organizado”, expresó.

Jorge Romero sostuvo que Acción Nacional seguirá señalando cualquier intento de proteger desde el poder a actores relacionados con el crimen organizado. “Hay que decir las cosas por su nombre: Morena se convirtió en un narcopartido”, concluyó.

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