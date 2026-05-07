Reitera Sheinbaum que sin pruebas, no hay detención de Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO 07-May-2026 .-La Presidenta Claudia Sheinbaum explicó este jueves que, desde su punto de vista, el Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, no puede ser detenido únicamente por las acusaciones formuladas en Estados Unidos porque el sistema penal mexicano exige pruebas y órdenes judiciales sustentadas. La Mandataria sostuvo que, aun cuando las imputaciones contra Rocha son graves, ninguna autoridad puede proceder penalmente sin pruebas suficientes y sin una orden de aprehensión emitida por un juez.

”Para detener a cualquier persona en México, sea un Gobernador con licencia, sea un delincuente de los más peligrosos, sea un delito de cuello blanco, sea alguien que se dedica al contrabando de combustible, tiene que haber pruebas y una orden de aprehensión basada en pruebas. Si Estados Unidos tiene pruebas, que las presente”, dijo.

“PRUEBAS”, PETICIÓN DE SHEINBAUM Durante la mañanera, la Jefa del Ejecutivo insistió en que la orden de detención urgente enviada por autoridades estadounidenses contra Rocha no sustituye las obligaciones legales del sistema de justicia mexicano. ”En el caso del Gobernador Rocha vino una orden de Estados Unidos para su detención urgente. Todo lo que trae esa orden, ¿qué hemos dicho nosotros? Pruebas”, señaló.

La Presidenta sostuvo que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República investigar y, en su caso, solicitar órdenes judiciales. ”La Fiscalía tiene una función. Nosotros tenemos otra. Ellos tienen la función de investigar y, en todo caso, con las pruebas suficientes, abrir o pedir una orden de aprehensión o de cateo a un juez”, explicó. NIEGA PROTECCIÓN A ROCHA También rechazó que el Gobierno federal esté protegiendo a Rocha o a cualquier otro funcionario señalado por autoridades extranjeras. ”Nosotros no protegemos a nadie, absolutamente a nadie. Si hay pruebas, adelante. Pero tiene que haber pruebas”, planteó. La Mandataria aprovechó para explicar nuevamente el funcionamiento del sistema penal acusatorio en México, vigente desde 2015, y sostuvo que ni siquiera un policía puede detener a una persona sólo por un señalamiento si no existe flagrancia o una orden judicial.

”Si una persona dice: ‘esta persona robó ayer mi bolsa, por favor policía deténgalo’, el policía no la puede detener si no fue en flagrancia”, expuso. ”Tiene que ir esta persona a denunciar al Ministerio Público, hacerse la investigación y tener una orden de aprehensión”. Sheinbaum afirmó que la Fiscalía mantiene coordinación con el Gobierno federal, pero defendió que las investigaciones no sean compartidas plenamente con el Ejecutivo debido a la autonomía constitucional del Ministerio Público. ”La Fiscalía no las comparte con nosotros y qué bueno, porque es una función de la Fiscalía. La Fiscalía es autónoma”, comentó.

Publicidad