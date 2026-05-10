Señala Fiscalía de Sonora a dos adolescentes por asesinato de estudiante en Sonora

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    Señala Fiscalía de Sonora a dos adolescentes por asesinato de estudiante en Sonora
    Según la Fiscalía, las armas encontradas son las mismas que utilizaron los asesinos para ultimar el pasado 5 de mayo a Sergio Daniel. Cortesía

La madre de Sergio Gaxiola sostuvo que los dos menores de edad a los que la FGJE pretende imputar el homicidio de su hijo no son los responsables

CDMX .-Después de que Mar Stephanie Galindo pidió justicia a la presidenta Claudia Sheinbaum por el asesinato de su hijo Sergio Daniel Gaxiola, de 16 años, la Fiscalía General de Justicia de Sonora responsabilizó del crimen a dos menores de 17 años.

En un comunicado, la corporación informó que obtuvo órdenes de aprehensión en contra de dos adolescentes que ya se encontraban detenidos debido a que habían sido capturados en posesión de armas de fuego y dosis de droga.

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Según la Fiscalía, las armas encontradas son las mismas que utilizaron los asesinos para ultimar el pasado 5 de mayo a Sergio Daniel de 18 balazos frente a su casa en Ciudad Obregón, Sonora.

”A los menores de edad, durante su detención realizada el pasado 6 de mayo por un diverso delito, se les aseguraron tres armas de fuego, mismas que coincidieron con las utilizadas en el homicidio del menor, además de cargadores y cartuchos calibre .40, además de 23 envoltorios y una bolsa con narcótico”, indicó.

SERGIO DANIEL SE NEGÓ A COLABORAR CON CRIMINALES

Entrevistada el pasado sábado antes de que pudiera hablar con Sheinbaum, la madre de Sergio Daniel sostuvo que los dos menores de edad a los que la FGJE pretende imputar el homicidio de su hijo no son los responsables, pues ella revisó el teléfono de Sergio Daniel y sabe quién lo amenazó y por qué.

”Expuse los nombres, fotos, imágenes, todo expuse, todo mi caso, todo. Nombre de los chamacos, nombres de todos”, indicó.

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Galindo aseguró que su hijo fue asesinado debido a que se negó a participar en “cosas malas” a las que un grupo de adolescentes pretendían obligarlo.

FGJE DEFIENDE SU VERSIÓN

Por su parte, la FGJE indicó que recabó las pruebas necesarias para que se libraran las órdenes de aprehensión contra los menores previamente detenidos.

”Con base en los datos de prueba recabados por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), así como en dictámenes periciales y demás actos de investigación, la Fiscalía solicitó los mandamientos judiciales correspondientes, mismos que fueron autorizados por un Juez Especializado en Justicia para Adolescentes”, señaló.

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De acuerdo con su madre, Sergio Daniel era un estudiante de bachillerato que practicaba boxeo y que ayer tenía prevista una pelea por el campeonato de su categoría.

”Estoy aquí para que no le pase lo mismo a otros muchachitos, por eso me arriesgo. Tengo una casa donde no puedo regresar a vivir. Tengo un perro ahí en mi casa, tengo cosas, no me puedo parar por temor, por temor no puedo vivir”, dijo.

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