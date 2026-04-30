Acusaciones contra Rocha Moya ponen a Sheinbaum en ‘dilema político’ con Trump

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México
/ 30 abril 2026
    Acusaciones contra Rocha Moya ponen a Sheinbaum en ‘dilema político’ con Trump
    La acusación emitida por la Fiscalía de Nueva York ha generado un “terremoto político” que pone a la presidenta Sheinbaum en una encrucijada diplomática frente a Trump. ARCHIVO

Acusación contra Rocha Moya en E.U. pone a Sheinbaum ante el dilema de cooperar con Trump o proteger la soberanía y la unidad de Morena

La revelación de cargos por narcotráfico en Estados Unidos en contra del gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, coloca a la presidenta Claudia Sheinbaum ante el dilema de cooperar o no en la lucha anticárteles de su homólogo Donald Trump, destacaron medios estadounidenses.

Luego de que la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York diera a conocer la acusación contra Rocha Moya por presuntamente ayudar al Cártel de Sinaloa, los diarios Wall Street Journal, New York Times y Los Angeles Times coincidieron en la encrucijada que enfrenta Sheinbaum respecto a su compañero de partido.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-cuelgan-del-exterior-sheinbaum-arremete-contra-la-oposicion-por-festejar-cargos-contra-rocha-moya-en-eu-FG20378836

“La acusación contra Rocha coloca a Sheinbaum en un dilema político: puede intentar destituir a Rocha del poder y arriesgarse a enfurecer a los nacionalistas más intransigentes de su partido (Morena), o arriesgarse a enojar a Trump si no toma ninguna medida” , señaló un artículo de The Wall Street Journal. Según fuentes del mismo rotativo, sus asesores ya habrían urgido a Sheinbaum a remover a Rocha Moya.

"La acusación provocó un terremoto político en México y plantea un gran dilema para el gobernante Partido Morena, cuyo fundador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder con la promesa de atacar la corrupción arraigada. Él es el mentor de la presidenta Claudia Sheinbaum", indicó Los Angeles Times.

Por su parte, el New York Times señaló: "La acusación formal contra funcionarios gubernamentales en ejercicio dentro de su propio partido podría crear un dilema para la señora Sheinbaum. Ella ha procurado mantener una buena relación con el señor Trump, al tiempo que se mantiene firme en la defensa de la soberanía de México" .

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revelan-que-amlo-ordeno-investigar-a-rocha-moya-por-presuntos-vinculos-con-los-chapitos-CG20378802

De acuerdo con dos fuentes anónimas citadas por el New York Times, el Gobierno de Sheinbaum comenzó a sospechar que la administración Trump daría a conocer acusaciones contra funcionarios mexicanos tras un discurso pronunciado la semana pasada en Sinaloa por el embajador estadounidense, Ron Johnson.

Tras dicho discurso, funcionarios del Gobierno de Sheinbaum habrían solicitado a sus contrapartes estadounidenses que avisaran con anterioridad si se preveía la publicación de acusación contra funcionarios mexicanos en activo, con el fin de estar preparados y tomar medidas ante la contingencia.

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