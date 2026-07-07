Admite Monreal que Marina no pudo con corrupción en aduanas

CDMX.- Los tentáculos de la corrupción son tan grandes que no basta con poner mandos de la Marina en las aduanas para acabar con el huachicol, reconoció el diputado federal morenista Ricardo Monreal. “Siento que es tan profundo el problema de corrupción de las aduanas mexicanas, que se creyó que con un cambio de mando militar se terminaría, no fue así. Porque tienen tanta capacidad los corruptores, que llegaron a esos niveles de que los militares que no estaban acostumbrados a tener grandes cantidades de dinero ofrecidas, al final sucumbieron frente al dinero”, dijo.

Este martes, el diario “Reforma” publicó que la Fiscalía General de la República (FGR) había registrado que en sólo 52 días ingresaron 144 millones de litros de combustible, considerado el mayor caso de contrabando de Estados Unidos a México, ocurrido a mediados de 2025. DEFIENDE HONESTIDAD DE ELEMENTOS “No basta ni te elimina los tentáculos de la corrupción que llegue un militar o un marino a esos puestos de alta fragilidad y que deben cuidarse bastante con tecnología y vigilancia permanente sobre las operaciones que se llevan a cabo todos los días en las aduanas”, consideró el coordinador de la Diputación morenista. Cuando se le preguntó si la Marina debía permanecer en el resguardo y administración de las aduanas, Monreal dijo que en su mayoría los marinos y los soldados son honestos.

“Para mí los marinos y los soldados tienen un alto nivel de aceptación ciudadana y creo que son de las instituciones más respetadas que tenemos. El que surja un garbanzo de a libra o dos, no te mancha la institución, ni te mancha todo el cuerpo militar”, expuso.

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