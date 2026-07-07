Dan último adiós a Roxana Guzmán, periodista asesinada en Veracruz; exigen justicia por su crimen

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    Dan último adiós a Roxana Guzmán, periodista asesinada en Veracruz; exigen justicia por su crimen
    La directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue sepultada este martes en el municipio de Nanchital, Veracruz.

El cortejo fúnebre partió desde su domicilio, donde fue velada de forma privada

CDMX.- Entre aplausos y peticiones de justicia, la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, fue sepultada este martes en el municipio de Nanchital, Veracruz, luego de haber sido privada de la libertad por un grupo armado a principios de junio y posteriormente localizada sin vida.

El cortejo fúnebre partió desde su domicilio en la calle Balderas número 37, donde fue velada de forma privada en un ataúd color morado claro, hacia la Iglesia del Centro para la celebración de una misa de cuerpo presente.

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Al concluir la ceremonia religiosa, los restos de la comunicadora fueron trasladados hacia su última morada en el panteón municipal Santa Elena.

Rodeada de flores, veladoras y globos, la despedida de la reportera -quien de acuerdo con medios locales era la única mujer encargada de dar cobertura a la fuente policiaca en la región sur del Estado- estuvo acompañada por música y aplausos.

BAJO OPERATIVO DE SEGURIDAD

A petición de su madre, la señora Rubicelia Ramírez, el sepelio se llevó a cabo con melodías alegres como el tradicional “Son Calenda”.

Debido a la naturaleza del crimen, el último adiós se desarrolló bajo un operativo de seguridad integrado por elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal de Veracruz. Las actividades fúnebres concluyeron sin que se reportaran incidentes.

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Al respecto, la señora Rubicelia Ramírez expresó ante medios locales que, pese al dolor de recibir a su hija en estas condiciones, agradecía el trabajo de las fiscalías estatal y federal por permitirle tener un lugar donde llorarle y llevarle flores.

“En mi corazón no va a caber odio, tengo dos personitas por quien más preocuparme que de ellos. Así que Dios les dé el perdón divino, quedan perdonados de mi parte”, expresó.

“Ya tengo un lugar dónde llevarle flores y llorarle”.

VAN 8 ÓRDENES DE APREHENSIÓN

Roxana Guzmán permanecía desaparecida desde el pasado 2 de junio, cuando hombres encapuchados la sacaron por la fuerza de su vivienda.

Tras semanas de búsqueda, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó científicamente el pasado 3 de julio que los restos óseos localizados en un predio entre los municipios de Moloacán e Ixhuatlán del Sureste correspondían a la periodista.

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Su fallecimiento deja en la orfandad a dos hijos, una adolescente de 17 años y un niño de 7 años.

En enero pasado, la periodista había dedicado un mensaje público a su madre a través de sus redes sociales con motivo de su cumpleaños, describiéndola como una “mujer poderosa, amorosa, valiente, fuerte, segura, feliz, enroladora, líder, capaz, perseverante, íntegra y apasionada”, pidiendo a la vida poder disfrutar muchos años a su lado.

Por este homicidio, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, detalló en la conferencia matutina de este martes que se han cumplimentado ocho órdenes de aprehensión por el delito de homicidio doloso calificado.

MÓVIL, BAJO RESERVA

Entre los capturados se encuentran supuestos cabecillas criminales de una célula delictiva denominada “Sombra” -ligada al Cártel del Golfo- identificados como “Delta 1”, “Delta 7”, “Delta 11” y una mujer apodada “La Hiena”.

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De igual forma, la Policía ministerial detuvo a cuatro elementos en activo de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, acusados de proporcionar apoyo logístico, combustible y alimentos al grupo delictivo.

El funcionario federal advirtió que existen más órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar en coordinación con el gobierno del estado, mientras que la Fiscalía local aún mantiene bajo reserva el móvil del ataque.

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