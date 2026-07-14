Lanzan México y Japón estrategia contra las drogas sintéticas

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    Lanzan México y Japón estrategia contra las drogas sintéticas
    Presentaron la estrategia “Fortalecimiento de las capacidades para contrarrestar el tráfico de drogas, incluidas las drogas sintéticas y precursores químicos en México”. Cortesía

Ambas naciones reforzarán el combate al tráfico de drogas sintéticas y precursores químicos en el AICM y en el puerto de Manzanillo

CDMX.- México y Japón implementarán una estrategia para reforzar el combate al tráfico de drogas sintéticas y precursores químicos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el puerto de Manzanillo.

A través de redes sociales, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Enrique Ochoa, informó que este martes fue presentada la estrategia “Fortalecimiento de las capacidades para contrarrestar el tráfico de drogas, incluidas las drogas sintéticas y precursores químicos en México”.

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“La cooperación técnica en materia de análisis de riesgo e identificación de drogas sintéticas y control de precursores químicos permitirá fortalecer las acciones de inspección e inteligencia del Gobierno de México en el puerto de Manzanillo y el AICM, desarrolladas por Semar y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)”, escribió en X.

COMBATE AL TRÁFICO DE FENTANILO

El tráfico de fentanilo desde México hacia Estados Unidos ha sido uno de los principales reclamos del gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump.

De acuerdo con autoridades de ese país, los opioides sintéticos fueron la principal causa de muertes por sobredosis en años recientes.

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos informó que esas defunciones disminuyeron 35 por ciento y atribuyó parte de esa reducción a las acciones emprendidas por México, entre ellas el aseguramiento de más de 400 toneladas de drogas y el desmantelamiento de más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/arriba-a-mexico-el-presidente-de-panama-se-reunira-con-sheinbaum-MG22178774

Al lanzamiento de la estrategia asistieron el Embajador de Japón en México, Kozo Honsei; la representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México, Stacy de la Torre, así como representantes de corporaciones federales de seguridad.

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