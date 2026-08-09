Activan Plan Marina en Mazatlán tras fuertes lluvias

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México
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    Activan Plan Marina en Mazatlán tras fuertes lluvias
    La Secretaría solicitó seguir indicaciones de las Capitanías de Puerto de Sinaloa, suspender actividades turísticas y recreativas en zona de playas. Cuartoscuro

La Semar exhortó a la población a dar seguimiento a los pronósticos meteorológicos y la ubicación de refugios temporales

CDMX.- La Secretaría de Marina (Semar) exhortó a la población a mantenerse informada sobre los pronósticos meteorológicos y la ubicación de refugios temporales, contar con un plan familiar de protección civil y atender las indicaciones sobre posibles deslaves de ríos y arroyos.

También solicitó seguir indicaciones de las Capitanías de Puerto de Sinaloa, suspender actividades turísticas y recreativas en zona de playas, y extremar precauciones, especialmente con menores y adultos mayores.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/iecm-aprueba-convocatoria-para-elecciones-de-2027-AF22723762

La Semar refrendó su compromiso de salvaguardar la vida humana en mar y tierra, trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad de las familias.

RESCATAN A MUJER PRIVADA DE SU LIBERTAD

En la comunidad de la Ciénega de Casal, del municipio de Salvador Alvarado, elementos del ejército rescataron a una mujer privada de su libertad, la cual fue encontrada desnuda y amarrada, sin que en el sitio se encontraran los responsables de esta acción.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/expone-la-cedh-de-jalisco-fallas-en-busquedas-de-desaparecidos-DF22723536

El personal del 42 Batallón de Infantería, con sede en la ciudad de Guamúchil tuvieron conocimiento de que una persona del sexo femenino se encontraba retenida contra su voluntad, por lo que al acudir a dicho poblado y ubicar la vivienda ingresaron.

Los elementos militares luego de liberarla de sus ataduras, le brindaron asistencia médica ya que presentaba lesiones en su cuerpo y estaba muy alterada, por lo que procedieron a entregarla a las autoridades judiciales para que investigue la privación de su libertad y posibles lesiones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/lineamientos-no-implican-censura-pero-gobierno-si-se-extralimita-raul-trejo-delarbre-JF22720854

Sobre este operativo de rescate de una mujer que fue encontrada amarrada y desnuda dentro de una vivienda en la comunidad de la Ciénega de Casal, no se dio mayor información, por lo que será la Fiscalía General del Estado de Sinaloa la que investigue este hecho.

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