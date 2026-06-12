Aficionados toman lona de personas desaparecidas para cubrirse de la lluvia y agreden a madre buscadora

Madres buscadoras que protestaban en el Ángel de la Independencia denunciaron a un grupo de tres aficionados de la Selección Mexicana que la tarde del jueves, tras el partido inaugural del Mundial 2026, tomaron una manta con los datos de una persona desaparecida y luego agredieron a un reportero. Los sujetos, en aparente estado de ebriedad, habrían tomado una lona con rostros de las personas desaparecidas realizadas por las madres buscadoras para cubrirse de la lluvia que se presentaron el 11 de junio en la Ciudad de México en inmediaciones de la vialidad Paseo de la Reforma, done se llevaron a cabo los festejos del primer partido de la Copa Mundial de Fútbol.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, las madres buscadoras reaccionan de inmediato a la situación y toman la lona de los sujetos, las mujeres reclaman a los aficionados, quienes reaccionan de forma violenta y las insultan en un intercambio verbal. “¿Qué apoyo, pendeja?, ¿Qué apoyo pendeja?”, gritó uno de los hombres que llevaba la lona, confrontando directamente a la madre buscadora que se la arrebató.

Ante el aumento de las agresiones, un aparente reportero interviene en la situación; sin embargo, también fue confrontado por sujetos presuntamente aficionados, quienes lo retaron a golpes y uno de ellos alcanzó a jalonearlo y tirarlo al suelo. Las madres buscadoras denunciaron las agresiones de los tres aficionados que aparecen en el vídeo, ya que mientras ocurría esta escena, otro hombre involucrado amedrentó a la persona que filmaba los hechos. Pese a lo mediático del video, no se ha identificado a las personas agresoras.

MADRES BUSCADORAS PROTESTARON PREVIO AL MUNDIAL Colectivos de madres y familias buscadoras de personas desaparecidas protestaron desde el miércoles 10 hasta el jueves 11 de junio en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México en la calzada de Tlalpan. “México, campeón en desaparición”, entre otras consignas, gritaron los colectivos y manifestantes solidarios, mientras caminaban con rumbo al antes llamado Estadio Azteca. El operativo Última Milla, un perímetro especial diseñado para resguardar los accesos al inmueble donde se celebrará el partido inaugural, restringió el avance de madres buscadoras y otras organizaciones previo al Mundial 2026 la noche del miércoles.

Los manifestantes insistieron en que su presencia buscaba recordar a los más de 133 mil desaparecidos registrados en México. Para ellos, la magnitud del Mundial demuestra que el Estado cuenta con capacidad organizativa suficiente para atender otras problemáticas de alcance nacional. El Ángel de la Independencia fue el lugar elegido por algunos colectivos de madres buscadoras para protestar; mientras comenzaban a reunirse aficionados que esperaban celebrar el triunfo de la Selección Mexicana con un evento musical con banderas y cerveza.

Desde las 10 horas de este jueves, madres buscadoras se concentraron para hacer actividades deportivas y visibilizar a sus hijos desaparecidos. En las escaleras del Ángel de la Independencia y en vallas colocadas con la finalidad de proteger el escenario del posible festejo, las activistas colocaron fichas de búsqueda de sus esposos, padres, hijas y hermanas desaparecidas, a la par que la fiebre mundialista llena los alrededores con indiferencia. Activistas y madres buscadoras desplegaron mantas con las frases: “La pelota regresa, ¿cuándo nuestros desaparecidos?”, “México campeón, en desaparición” y “con nuestro dolor no se juega”. Además, entonaban las consignas: “únete, únete, que tu hijo puede ser”, “¿por qué los buscamos? Porque solo nosotras los encontramos” y “¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?”.

Desde 2010 a 2025, 24 buscadoras fueron atacadas en México: 22 fueron asesinadas y dos desaparecidas, de ellas, 15 eran madres de familia. Mientras que, desde 2019, más de 25 mil 111 madres mexicanas iniciaron la búsqueda de sus hijos.

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