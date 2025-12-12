Nuevo León reforzará vigilancia en carreteras a Tamaulipas

    La División Caminos de Fuerza Civil reforzará la vigilancia en las carreteras que concetan con Tamaulipas. CORTESÍA

Se invitó a los paseantes a contactar en uno de los puntos de reunión para que se les dé el acompañamiento

MONTERREY, NL.- Ante la temporada de vacaciones de Navidad, el gobierno de Nuevo León implementará operativo carrusel en las carreteras y autopistas que conectan con Tamaulipas.

“Tenemos la coordinación tanto con el estado de Tamaulipas como con Guardia Nacional. Nosotros vamos a implementar este operativo de reforzamiento de vías carreteras”, dijo el secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Escamilla, este viernes.

Invitó a los paseantes a contactar en uno de los puntos de reunión para que se les dé el acompañamiento y transiten en caravana.

“Mantendremos nuestros operativos carruseles en las carreteras de nuestro estado en coordinación con la Guardia Nacional, también en las carreteras federales. Los operativos de la División Caminos consisten en acompañar a los visitantes y vehículos que circulen por estas rutas”, explicó.

Dijo que las personas que quieran aprovechar este operativo lo único que tienen que hacer es llegar a los puntos de reunión, acercarse con el personal de Fuerza Civil o la Guardia Nacional y avisar que se sumarán a la caravana.

Detalló que las rutas en las que se tendrá este servicio son hacia el Puente Internacional Colombia (llamada la ruta Mundialista) con punto de reunión en el restaurante García; la Colombia libre, que tendrá su punto de reunión en la gasolinera Mobil, frente al Aeropuerto del Norte.

La ruta Colombia antigua por la carretera estatal número 1 y el punto de reunión será en el destacamento de Fuerza Civil en Salinas Victoria, justo a la altura del kilómetro 30.

Para las personas que viajen a Reynosa también se tendrán estos acompañamientos tanto en la Carretera libre como en la autopista, en ambos casos el punto de reunión será en el kilómetro 32 en donde está una conocida tienda de conveniencia.

“Los recorridos en estas carreteras son hasta los límites del vecino estado de Tamaulipas”.

Los horarios establecidos de los recorridos con acompañamiento son a las 6:00, 7:00 y 8:00 de la mañana, así como a las 18:00, 19:00 y 20:00 horas, en ambos sentidos.

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

