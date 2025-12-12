Nuevo León reforzará vigilancia en carreteras a Tamaulipas

MONTERREY, NL.- Ante la temporada de vacaciones de Navidad, el gobierno de Nuevo León implementará operativo carrusel en las carreteras y autopistas que conectan con Tamaulipas.

“Tenemos la coordinación tanto con el estado de Tamaulipas como con Guardia Nacional. Nosotros vamos a implementar este operativo de reforzamiento de vías carreteras”, dijo el secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Escamilla, este viernes.

TE PUEDE INTERESAR: FGE advierte baja inmediata a elementos que intenten extorsionar en carreteras de Coahuila

Invitó a los paseantes a contactar en uno de los puntos de reunión para que se les dé el acompañamiento y transiten en caravana.

“Mantendremos nuestros operativos carruseles en las carreteras de nuestro estado en coordinación con la Guardia Nacional, también en las carreteras federales. Los operativos de la División Caminos consisten en acompañar a los visitantes y vehículos que circulen por estas rutas”, explicó.

Dijo que las personas que quieran aprovechar este operativo lo único que tienen que hacer es llegar a los puntos de reunión, acercarse con el personal de Fuerza Civil o la Guardia Nacional y avisar que se sumarán a la caravana.

TE PUEDE INTERESAR: Paisanos denuncian extorsiones de hasta mil 600 dólares en carreteras de Coahuila (videos)

Detalló que las rutas en las que se tendrá este servicio son hacia el Puente Internacional Colombia (llamada la ruta Mundialista) con punto de reunión en el restaurante García; la Colombia libre, que tendrá su punto de reunión en la gasolinera Mobil, frente al Aeropuerto del Norte.

La ruta Colombia antigua por la carretera estatal número 1 y el punto de reunión será en el destacamento de Fuerza Civil en Salinas Victoria, justo a la altura del kilómetro 30.

Para las personas que viajen a Reynosa también se tendrán estos acompañamientos tanto en la Carretera libre como en la autopista, en ambos casos el punto de reunión será en el kilómetro 32 en donde está una conocida tienda de conveniencia.

TE PUEDE INTERESAR: Taxi con pirotecnia explota en la México-Toluca; hay varios lesionados, entre ellos una menor

“Los recorridos en estas carreteras son hasta los límites del vecino estado de Tamaulipas”.

Los horarios establecidos de los recorridos con acompañamiento son a las 6:00, 7:00 y 8:00 de la mañana, así como a las 18:00, 19:00 y 20:00 horas, en ambos sentidos.