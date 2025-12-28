AICM pierde juicio de presunto fraude por $229 millones de pesos

México
/ 28 diciembre 2025
    AICM pierde juicio de presunto fraude por $229 millones de pesos
    Tras obtener la FGR una prueba de manera irregular, un tribunal federal perdonó el presunto fraude que por 229.3 millones de pesos denunció la Administración del AICM. CUARTOSCURO
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Fraudes
Juicios

Localizaciones


México

Organizaciones


FGR
Semar
AICM

Acusados son cinco funcionarios del aeropuerto y un particular que habrían simulado los trabajos de mantenimiento

Tras obtener la FGR una prueba de manera irregular, un tribunal federal perdonó el presunto fraude que por 229.3 millones de pesos denunció la Administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a cargo de la Marina.

Los acusados son cinco funcionarios del aeropuerto y un particular que habrían simulado los trabajos de mantenimiento a equipos de seguridad de las terminales 1 y 2 en el AICM.

TE PUEDE INTERESAR: AICM admite ‘fallas recurrentes’ en puntos de revisión y accesos

Para la absolución, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Apelación de CDMX, fue determinante la declaración de ilicitud de una prueba clave.

Se trata de una carta en la que Leidos, fabricante de los detectores a los que presuntamente se les dio mantenimiento, desconoce las licencias y certificaciones presentadas por Provetecnia para conseguir el contrato del AICM.

La razón por la que se declaró como prueba ilícita es que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo ese documento a través de un correo electrónico enviado por la misma empresa estadounidense y no por medio de una solicitud de asistencia jurídica internacional.

Previamente, otro tribunal de apelación había obligado a reponer el procedimiento y resolver de nueva cuenta si había o no elementos para procesar a los presuntos implicados.

TE PUEDE INTERESAR: AICM acelera remodelaciones rumbo a la Copa del Mundo 2026

En el más reciente fallo, se determinó la cancelación definitiva tanto del proceso como de la investigación.

Del AICM, quienes libraron la imputación son Jordi Messeguer Gally, director de Administración; Iván Durán Zenil, ex subdirector de Seguridad; Herón Villanueva Orozco, gerente de Seguridad; Paola Mancilla Moreno, coordinadora de Equipos de Seguridad, y Francisco Luis Quiroz Pulido, comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

En el caso de la empresa Provetecnia, el fallo favoreció a José María Salazar Escalona, su representante legal.

El contrato en cuestión fue adjudicado el 30 de noviembre de 2021 en forma directa a Provetecnia por 422 millones 275 mil pesos por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad de las marcas L3Communications y CEIA.

TE PUEDE INTERESAR: Inteligencia Artificial vigilará al AICM: detectará rostros en ‘listas negras’

El convenio incluía 72 máquinas de rayos X, 22 detectores de metales pórticos CEIA, 61 detectores de trazas de explosivos Leidos y 16 detectores de explosivos Leidos mediante tomografía. La vigencia iba del 1 de diciembre del 2021 al 30 de noviembre de 2023.

El 6 de marzo de 2023, poco después de que los marinos tomaran el control del AICM bajo el mando del Vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, la nueva administración militar denunció ante la FGR el presunto fraude.

Temas


Fraudes
Juicios

Localizaciones


México

Organizaciones


FGR
Semar
AICM

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El senador insistió en que el campo requiere medidas concretas y reiteró su llamado a atender el problema.

‘Crisis silenciosa’ en el campo: PRI advierte golpe millonario por cierre de exportación de ganado
Si bien las exportaciones mexicanas han aumentado en este año, el sector automotriz es uno de los que más han resentido los aranceles con una baja.

México, el gran ‘ganón’ con los aranceles impuestos de Donald Trump: WSJ
Raúl Meza Abonce, el joven detenido y torturado el pasado 2 de noviembre durante una protesta para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo en Morelia, Michoacán, fue liberado este sábado.

Raúl Meza, detenido durante protestas por Carlos Manzo en Morelia, es liberado
Angela Halili, de 29 años, a la derecha y presentadora del podcast cristiano “Girls Gone Bible” reza con una seguidora durante una presentación en vivo de su programa el 14 de noviembre de 2025, en Atlanta.

Influencers enseñan cristianismo en línea, y los jóvenes los escuchan

El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Estas son las doce noticias más importantes del año 2025 en el mundo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de la UE en Bruselas, el viernes 19 de diciembre de 2025.

Este es el mapa de riesgos en la UE para 2026 entre sabotajes, paz favorable a Rusia y ruptura con EU
El espacio también contará con una casa club, que estará ubicada donde actualmente funciona la Biblioteca Pública del Estado de Coahuila.

Campo de Golf en la Alameda, ruta gratuita llega de Saltillo a NL y mundial gratis para saltillenses
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025.

Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro