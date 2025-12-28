AICM pierde juicio de presunto fraude por $229 millones de pesos

Tras obtener la FGR una prueba de manera irregular, un tribunal federal perdonó el presunto fraude que por 229.3 millones de pesos denunció la Administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a cargo de la Marina.

Los acusados son cinco funcionarios del aeropuerto y un particular que habrían simulado los trabajos de mantenimiento a equipos de seguridad de las terminales 1 y 2 en el AICM.

Para la absolución, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Apelación de CDMX, fue determinante la declaración de ilicitud de una prueba clave.

Se trata de una carta en la que Leidos, fabricante de los detectores a los que presuntamente se les dio mantenimiento, desconoce las licencias y certificaciones presentadas por Provetecnia para conseguir el contrato del AICM.

La razón por la que se declaró como prueba ilícita es que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo ese documento a través de un correo electrónico enviado por la misma empresa estadounidense y no por medio de una solicitud de asistencia jurídica internacional.

Previamente, otro tribunal de apelación había obligado a reponer el procedimiento y resolver de nueva cuenta si había o no elementos para procesar a los presuntos implicados.

En el más reciente fallo, se determinó la cancelación definitiva tanto del proceso como de la investigación.

Del AICM, quienes libraron la imputación son Jordi Messeguer Gally, director de Administración; Iván Durán Zenil, ex subdirector de Seguridad; Herón Villanueva Orozco, gerente de Seguridad; Paola Mancilla Moreno, coordinadora de Equipos de Seguridad, y Francisco Luis Quiroz Pulido, comandante de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

En el caso de la empresa Provetecnia, el fallo favoreció a José María Salazar Escalona, su representante legal.

El contrato en cuestión fue adjudicado el 30 de noviembre de 2021 en forma directa a Provetecnia por 422 millones 275 mil pesos por el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de seguridad de las marcas L3Communications y CEIA.

El convenio incluía 72 máquinas de rayos X, 22 detectores de metales pórticos CEIA, 61 detectores de trazas de explosivos Leidos y 16 detectores de explosivos Leidos mediante tomografía. La vigencia iba del 1 de diciembre del 2021 al 30 de noviembre de 2023.

El 6 de marzo de 2023, poco después de que los marinos tomaran el control del AICM bajo el mando del Vicealmirante Carlos Velázquez Tiscareño, la nueva administración militar denunció ante la FGR el presunto fraude.