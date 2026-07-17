Alcalde con licencia solicita que se audite obra del Triángulo Norte, proyectos de Nuevo León y gastos del Fan Fest

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    Alcalde con licencia solicita que se audite obra del Triángulo Norte, proyectos de Nuevo León y gastos del Fan Fest
    Andrés Mijes —alcalde con licencia de Escobedo— acudió a la Auditoria Superior del Estado para solicitar que se haga una auditoría especial a las obras del Triángulo Norte en el municipio de Nuevo León. ARACELY CHANTAKA | VANGUARDIA

El alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, aseguró que tiene las “manos limpias” por lo que él solito pide la auditoría especial en su carácter de ciudadano

MONTERREY, NL.- Tras las críticas públicas del gobernador en su contra, Andrés Mijes —alcalde con licencia de Escobedo— acudió a la Auditoria Superior del Estado para solicitar que se haga una auditoría especial a las obras del Triángulo Norte en el municipio de Nuevo León, pero también a las obras estatales del Metro, la Carretera Interserrana y el gasto en el Fan Fest, entre otras cosas.

El alcalde con licencia y aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional dijo que mientras unos piden amparos, él solicita auditorías.

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“Hoy yo, no vine a pedir un amparo, vine a pedir auditorías, tengo las manos limpias, la conciencia tranquila y la autoridad moral para exigir que se revise hasta el último peso del dinero público”, dijo

Que se revise todo, planteó, que se revise el Metro, la Interserrana, el Triángulo Norte, la red estatal de Autopistas, los impuestos verdes, los recursos destinados a los Fan Fest del Mundial

“Si todo está bien que bueno y si no los nuevoleoneses tiene derecho a saber la verdad”, mencionó.

También criticó el “modo party” del mandatario del estado, Samuel García y sus problemas legales.

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“Nuevo León merece un gobernador concentrado en resolver el tráfico, terminar las obras y cumplirle a la gente, no distraído por su situación jurídica. La confianza se gana dando la cara, no buscando protección desde el poder”, sostuvo.

Mijes aseguró que él no hace oposición por “deporte” o ataca al gobierno del estado, sino que hace equipo con Nuevo León y sus cuestionamientos son por las obras inconclusas, los problemas de movilidad y la contaminación.

“Nuevo León merece pasar la página, ya tuvo suficiente del modo party y del modo amparo”, aseguró.

Insistió en que va a pedir que se audite toda la gestión estatal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/crean-polemica-jueces-en-nl-tras-fallos-a-favor-de-samuel-garcia-AD22213366

“Sobre todos en rubros muy específicos, el caso del Metro, el caso de la obra de la Interserrana, las transferencias del impuesto verde de Agua y Drenaje al gobierno del estado, las transferencias de la Red Estatal de Autopistas hacia el gobierno estado y también los recursos del FAN Fest que son alrededor de 500 millones”, puntualizó.

Estableció que estas auditorías serían especiales y las está solicitando como ciudadano.

Destacó que está solicitando también la auditoría del Triángulo Norte, obra que desarrolla el municipio de Escobedo, porque tiene las “manos limpias”.

“Yo no necesito que el gobernador lo diga, yo solito vengo a que hagan la auditoría”, expuso.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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