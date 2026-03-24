Alcalde de Juárez, Nuevo León, Félix Arratia, pide licencia y designan a su esposa como sustituta

El Alcalde de Juárez, Nuevo León, Félix Arratia, solicitó licencia a su cargo de manera indefinida, la cual fue aprobada por el Congreso del Estado y ocuparía un cargo en la Administración estatal; mientras que su esposa, Mónica Oyervides Acosta, fue designada como presidenta municipal sustituta. La licencia del Edil emecista fue aprobada con 36 votos a favor, dos en contra y una abstención en el Congreso neoleonés: “con fundamento en el artículo 60, último párrafo, de la Ley de Gobierno Municipal para el estado de Nuevo León, la LXXVII Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León, acuerda designar a la C. Mónica Marisela Oyervides Acosta como presidenta municipal sustituta de Juárez, Nuevo León”, se lee en lo resuelto por la Comisión de Gobernación.

Por otro lado, la designación de Oyervides fue avalada, mediante cédula por 33 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. A través de un video comunicado, Félix Arratia confirmó que desde hoy -martes 24 de marzo- asumirá una encomienda que el Gobierno del Estado le designó: “No me voy, aquí seguiré presente y siempre trabajando para que a Juárez le vaya siempre mejor”.

Afirmó que Oyervides es una persona de su total confianza y pidió a los ciudadanos de Juárez, Nuevo León, que “confíen en que con ella, el orden y los resultados continúan”.

Fuentes del Gobierno de Nuevo León señalaron el lunes para el medio de comunicación El Norte que Arratia ocuparía la Secretaría de Igualdad e Inclusión (donde se engloba aquellas secretarías con el rubro social y del apoyo a las comunidades) en sustitución de Martha Herrera, quien dejará su cargo para atender tareas partidistas en Movimiento Ciudadano (MC). Oyervides Acosta fue designada funcionaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Juárez con la llegada de Arratia a la Presidencia Municipal, por lo que una vez aprobada deberá rendir protesta en el Cabildo municipal y no en el Congreso del Estado.

CIRCULA QUE TITULAR DE LA SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN VA A MC Martha Herrera, Secretaría de Igualdad e Inclusión, deja su cargo en la Administración estatal emecista, confirmaron fuentes estatales al medio de comunicación El Norte. Señalaron que la aún funcionaria estatal le habrían encomendado tareas partidistas como dirigente municipal de MC en Monterrey, por lo que habría decidido dejar su cargo público. Además, Herrera ha sido mencionada como aspirante emecista a la Alcaldía de Monterrey en la contienda del 2027; desde junio del año pasado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, la destapó durante un evento del partido como aspirante a contender por la presidencia municipal de la capital neoleonesa.

Herrera, en ese entonces, tomó protesta como titular de la Comisión Operativa Municipal de Monterrey por MC, aseguró que “pronto gobernará” el municipio. En su lugar se maneja extraoficialmente la llegada del Alcalde de Juárez, el emecista Félix Arratia. Herrera ocupa la Secretaría de Igualdad desde el inicio de la actual Administración estatal, en septiembre del 2021.

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