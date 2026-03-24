Alcalde de Juárez, Nuevo León, Félix Arratia, pide licencia y designan a su esposa como sustituta

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 24 marzo 2026
    Alcalde de Juárez, Nuevo León, Félix Arratia, pide licencia y designan a su esposa como sustituta
    El Alcalde de Juárez, Nuevo León, Félix Arratia, solicitó licencia a su cargo de manera indefinida, la cual fue aprobada por el Congreso del Estado y ocuparía un cargo en la Administración estatal. FACEBOOK

Circuló que podría formar parte del gabinete del Gobierno del Estado en la Secretaría de Igualdad e Inclusión

El Alcalde de Juárez, Nuevo León, Félix Arratia, solicitó licencia a su cargo de manera indefinida, la cual fue aprobada por el Congreso del Estado y ocuparía un cargo en la Administración estatal; mientras que su esposa, Mónica Oyervides Acosta, fue designada como presidenta municipal sustituta.

La licencia del Edil emecista fue aprobada con 36 votos a favor, dos en contra y una abstención en el Congreso neoleonés: “con fundamento en el artículo 60, último párrafo, de la Ley de Gobierno Municipal para el estado de Nuevo León, la LXXVII Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León, acuerda designar a la C. Mónica Marisela Oyervides Acosta como presidenta municipal sustituta de Juárez, Nuevo León”, se lee en lo resuelto por la Comisión de Gobernación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/deben-a-alcaldes-del-area-metropolitana-de-monterrey-2400-millones-EF13615991

Por otro lado, la designación de Oyervides fue avalada, mediante cédula por 33 votos a favor, cuatro en contra y una abstención.

A través de un video comunicado, Félix Arratia confirmó que desde hoy -martes 24 de marzo- asumirá una encomienda que el Gobierno del Estado le designó: “No me voy, aquí seguiré presente y siempre trabajando para que a Juárez le vaya siempre mejor”.

Afirmó que Oyervides es una persona de su total confianza y pidió a los ciudadanos de Juárez, Nuevo León, que “confíen en que con ella, el orden y los resultados continúan”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/incendio-en-cine-en-nuevo-leon-ocasiona-evacuacion-de-60-personas-CK19643436

Fuentes del Gobierno de Nuevo León señalaron el lunes para el medio de comunicación El Norte que Arratia ocuparía la Secretaría de Igualdad e Inclusión (donde se engloba aquellas secretarías con el rubro social y del apoyo a las comunidades) en sustitución de Martha Herrera, quien dejará su cargo para atender tareas partidistas en Movimiento Ciudadano (MC).

Oyervides Acosta fue designada funcionaria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Juárez con la llegada de Arratia a la Presidencia Municipal, por lo que una vez aprobada deberá rendir protesta en el Cabildo municipal y no en el Congreso del Estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/incendio-consumio-tres-tejabanes-en-juarez-nuevo-leon-AJ19102310

CIRCULA QUE TITULAR DE LA SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN VA A MC

Martha Herrera, Secretaría de Igualdad e Inclusión, deja su cargo en la Administración estatal emecista, confirmaron fuentes estatales al medio de comunicación El Norte. Señalaron que la aún funcionaria estatal le habrían encomendado tareas partidistas como dirigente municipal de MC en Monterrey, por lo que habría decidido dejar su cargo público.

Además, Herrera ha sido mencionada como aspirante emecista a la Alcaldía de Monterrey en la contienda del 2027; desde junio del año pasado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, la destapó durante un evento del partido como aspirante a contender por la presidencia municipal de la capital neoleonesa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/regresa-martinez-munoz-como-secretario-de-medio-ambiente-de-nl-EF10374819

Herrera, en ese entonces, tomó protesta como titular de la Comisión Operativa Municipal de Monterrey por MC, aseguró que “pronto gobernará” el municipio.

En su lugar se maneja extraoficialmente la llegada del Alcalde de Juárez, el emecista Félix Arratia.

Herrera ocupa la Secretaría de Igualdad desde el inicio de la actual Administración estatal, en septiembre del 2021.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alcaldes
Licencias
Política México

Localizaciones


Nuevo León
México
Benito Juárez

Organizaciones


Movimiento Ciudadano

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Sheinbaum sostuvo que los incentivos fiscales que reciben los gasolineros deben reflejarse en precios más bajos para los ciudadanos.

Aprietan a gasolineros por incrementar precio de diésel
Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos se reunieron de manera extraordinaria para discutir el dictamen enviado desde la presidencia de la república en materia electoral (Plan B). En la imagen, los integrantes de las comisiones votan para dar inicio a la discusión del Plan B.

Se aprueba el Plan B de reforma electoral de Claudia Sheinbaum en comisiones del Senado
Autoridades revisan publicaciones del adolescente que compartió mensajes incel antes del ataque

Adolescente que atacó preparatoria Makárenko publicó video con arma y mensajes incels antes del ataque
De acuerdo con el SAT, actualmente hay un padrón de 10 mil organizaciones donatarias en México.

Revoca SAT 270 donatarias por incumplir Ley de ISR
La cifra del IGAE fue de 104.1 en enero de 2026, viniendo de un valor en diciembre de 2025 de 106.1.

Enero arrancó con reducción mensual de 0.9% en la actividad económica en México
Esto ocurre en un momento especialmente delicado, marcado por el caos en los aeropuertos derivado de la escasez de personal tras el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.

Markwayne Mullin asume como secretario de Seguridad de EU en sustitución de Kristi Noem
Al momento Washington mantiene conversaciones con Teherán, mismas que han evitado una escalada mayor de las hostilidades, los delegados iraníes

Trump asegura que representantes de Irán ‘han acordado que nunca tendrán el arma nuclear’
En la imagen, Jared Isaacman administrador de la Agencia Espacial estadounidense. La NASA anunció un ambicioso plan de 20 mil mdd para acelerar el regreso a la Luna en 2028.

Da a conocer la NASA su ambicioso plan de 20 mil millones para regresar a la Luna en 2028