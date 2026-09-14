‘Alito’ Moreno propone que nadie compita contra ‘Andy’ en Tabasco porque “se va a robar la elección”

Una peculiar propuesta lanzó el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, sobre las próximas elecciones de 2027, al pedir a agrupaciones políticas que no registren candidatos en el VI Distrito Federal de Tabasco para evidenciar a Andrés ‘Andy’ Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, señalando que el PRI lo está valorando. Señalando que el exsecretario de Organización de Morena “se va a robar la elección” con el respaldo del oficialismo. “Yo creo que lo que deberíamos de hacer es que nadie registre candidato en ese distrito y eso lo estamos valorando en el PRI, que no registremos candidato porque se va a robar la elección. Entonces, que juegue solo, a ver quién le va a validar eso, porque es un cínico, es un corrupto”, declaró Moreno ante militantes de su partido en el Consejo Político Estatal del PRI y la toma de protesta de los llamados ‘Defensores de Tabasco’.

ACUSA A MORENA DE FAVORECER A ANDY LÓPEZ BELTRÁN Agregó que el eventual triunfo de López Beltrán será como producto de “todo el apoyo gubernamental, con todo el apoyo de los programas, con todo el apoyo de los órganos electorales”. También destacó que contará con el respaldo de programas sociales y órganos electorales; desde su perspectiva, la elección de 2027 en el Distrito 6 de Tabasco estaría definida de antemano. “Es claro que mandarlo a jugar un distrito a Tabasco con todo el apoyo gubernamental, con todo el apoyo de los programas, con todo el apoyo de los órganos electorales, que no lo señalen, que no le hagan ni un exhorto, ningún llamamiento. Es claro que va a competir en ese distrito y van a decir que barrió”, acusó.

Aunado, cuestionó las relaciones del hijo del expresidente con “los hombres más ricos de este país”, acusándolo de representar la corrupción, el nepotismo y presuntos actos de “huachicol fiscal”. “Lo que quieren es validar y darle un poquito de apoyo y credibilidad al junior de Andy López Beltrán (...) Él es el de la corrupción, el símbolo del nepotismo, es el símbolo del robo más grande, del huachicol fiscal”, expresó el dirigente del PRI.

PRI VIGILARÁ SI ANDY LLEGA A SAN LÁZARO; ADVIERTE “MANTO DE IMPUNIDAD” Moreno Cárdenas agregó que pese a los señalamientos y las dos denuncias presentadas contra ‘Andy’ por presuntos actos anticipados de campaña, considera que existe un “manto de impunidad” en torno a él. Pero, señaló, en caso de que López Beltrán llegue a la Cámara de Diputados, la bancada y legisladores del PRI mantendrán vigilancia constante en su actuación: “pero no tengan duda que si llega a la Cámara Federal, van a estar los diputados del PRI todos los días (...) ahí lo van a ver”; puntualizó que esta misma postura se mantendrá en el Senado de la República. ’Alito’ Moreno vinculó directamente a ‘Andy’ López con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya DENUNCIAS POR CAMPAÑA ANTICIPADA CONTRA ‘ANDY’ En agosto, Movimiento Ciudadano (MC) presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntos actos anticipados de campaña, luego de que el hijo de AMLO iniciara un recorrido por las 170 secciones electorales del Distrito 6, formalmente descrito como “trabajo de base”.

Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, vicecoordinador de MC. señaló que Morena y otros militantes “violan sistemáticamente la Constitución y la ley”; a lo que la dirigente nacional morenista, Ariadna Montiel Reyes, rechazó esa versión y calificó las actividades de ‘Andy’ López Beltrán como parte de la defensa de la soberanía nacional. Hace unos días, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia similar, pero Montiel descartó irregularidades, por lo que pidió al partido de Oposición “ponerse a trabajar” en lugar de litigar desde la Ciudad de México e insistió en que las actividades de López Beltrán correspondían a las de cualquier militante. El Departamento de Estado de Estados Unidos canceló la visa de López Beltrán, decisión que atribuyó al secretario Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landau; con una carta dirigida al presidente Donald Trump, desde Teapa, Tabasco, acusó a ambos funcionarios de actuar “como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países” y calificó la medida como “al estilo hitleriano”.