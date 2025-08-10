Amaga a ‘El Cuchillo’ alerta del Río Bravo; semáforo ‘rojo’ para abasto fronterizo

México
/ 10 agosto 2025
    Amaga a ‘El Cuchillo’ alerta del Río Bravo; semáforo ‘rojo’ para abasto fronterizo
    El semáforo en rojo representa una “alerta seria que exige acciones inmediatas para revertirlo”. FOTO: REFORMA

¿Las transferencias de agua a Estados Unidos afectarán a los pobladores de Tamaulipas y Nuevo León?

Al afirmar que los pagos de agua de México a Estados Unidos han dejado casi secas a las presas internacionales sobre el Río Bravo, el Gobierno de Tamaulipas declaró ayer a sus 10 municipios fronterizos con Texas en semáforo ‘rojo’ para el abasto a la población.

La declaratoria agrava las presiones contra la Presa “El Cuchillo”, principal fuente de agua potable para el área metropolitana de Monterrey, que en lo que va del año ha sido desfogada dos veces para abonar al adeudo y que podría sufrir nuevos trasvases ante las amenazas de Donald Trump para enviar más agua antes de que venza el plazo el próximo 24 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR: Consejeros y especialistas encienden alertas en reforma electoral en México

El Secretario de Recursos Hidráulicos estatal, Raúl Quiroga, detalló que la actualización significa que la cuenca hídrica está en una ‘alerta seria que exige acciones inmediatas para revertirla’.

Explicó que la declaratoria se debe a los niveles críticos de las presas internacionales Falcón, ubicada en Tamaulipas, y La Amistad, en Coahuila, que tienen 6 y 10% de llenado, respectivamente.

La cuenca del Río Bravo permanece en color rojo debido a los bajos niveles de almacenamiento en las presas internacionales’, dijo.

Quiroga advirtió que ya no se pueden hacer más transferencias de agua a Estados Unidos sin poner en riesgo el abasto a la población de la frontera, donde vive más del 50 por ciento de los habitantes de Tamaulipas.

Ante esta situación, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum podría nuevamente usar el agua de “El Cuchillo”, que está en la cuenca del Río San Juan y que no está contemplada en el tratado binacional de aguas, pero se aceptó incluirla ante las presiones estadounidenses.

En enero y abril pasados, a la presa se le extrajeron 260 millones de metros cúbicos en dos trasvases, cantidad que representa el 75 por ciento de los 343 millones enviados a Estados Unidos durante este año; sin embargo, el Gobierno federal mantiene sin publicar el desglose de las entregas.

TE PUEDE INTERESAR: Indagan en Morelos a ex jefa por mansión; fiscalía detalla información actual del caso

Ayer, a pregunta expresa tras un evento en Montemorelos, el Gobernador de Nuevo León, el emecista Samuel García, evadió hablar sobre posibles extracciones a ‘El Cuchillo’.

Temas


Desabasto
Zona Fronteriza

Localizaciones


Río Bravo

Personajes


Claudia Sheinbaum
Samuel García

COMENTARIOS

Selección de los editores
Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que para la creación de esta iniciativa podrán participar todas las fuerzas políticas | Foto: Cuartoscuro

Confía PAN en apertura de Sheinbaum para la reforma electoral

Diputada señala que la violencia vicaria es una forma grave de violencia de género que debe ser sancionada a nivel federal | Foto: Especial

Impulsan castigos por violencia vicaria en México

Jaime Rivera, consejero del INE, consideró que la situación podría empeorar en dos años.

Consejeros y especialistas encienden alertas en reforma electoral en México
Tras ser acusada de poseer una mansión, la titular de Hacienda de Morelos, Mirna Zavala, es investigada por la Fiscalía Anticorrupción local.

Indagan en Morelos a ex jefa por mansión; fiscalía detalla información actual del caso
Israel prevé el desplazamiento de todos los civiles de la Ciudad de Gaza para el 7 de octubre de 2025, lo que afectaría a cerca de 800 mil personas. FOTO:

La ONU denuncia que han matado a más de 500 trabajadores humanitarios en Gaza
Autoridades policíacas de Venezuela responden a vídeo de Pam Bondi

El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana de Venezuela expresa su lealtad a Maduro
Incendios de Canyon y Gifford consumen hectáreas en California

¿Otro incendio amenaza a Los Ángeles y a todo California?
El objetivo del plan de ataque es que Israel tenga control de seguridad sobre el enclave y la creación de una administración civil pacífica “no israelí” para la Franja. FOTO:

EU defiende derecho de Israel ante plan para ocupar todo Gaza