Amaga a ‘El Cuchillo’ alerta del Río Bravo; semáforo ‘rojo’ para abasto fronterizo

Al afirmar que los pagos de agua de México a Estados Unidos han dejado casi secas a las presas internacionales sobre el Río Bravo, el Gobierno de Tamaulipas declaró ayer a sus 10 municipios fronterizos con Texas en semáforo ‘rojo’ para el abasto a la población.

La declaratoria agrava las presiones contra la Presa “El Cuchillo”, principal fuente de agua potable para el área metropolitana de Monterrey, que en lo que va del año ha sido desfogada dos veces para abonar al adeudo y que podría sufrir nuevos trasvases ante las amenazas de Donald Trump para enviar más agua antes de que venza el plazo el próximo 24 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR: Consejeros y especialistas encienden alertas en reforma electoral en México

El Secretario de Recursos Hidráulicos estatal, Raúl Quiroga, detalló que la actualización significa que la cuenca hídrica está en una ‘alerta seria que exige acciones inmediatas para revertirla’.

Explicó que la declaratoria se debe a los niveles críticos de las presas internacionales Falcón, ubicada en Tamaulipas, y La Amistad, en Coahuila, que tienen 6 y 10% de llenado, respectivamente.

‘La cuenca del Río Bravo permanece en color rojo debido a los bajos niveles de almacenamiento en las presas internacionales’, dijo.

Quiroga advirtió que ya no se pueden hacer más transferencias de agua a Estados Unidos sin poner en riesgo el abasto a la población de la frontera, donde vive más del 50 por ciento de los habitantes de Tamaulipas.

Ante esta situación, el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum podría nuevamente usar el agua de “El Cuchillo”, que está en la cuenca del Río San Juan y que no está contemplada en el tratado binacional de aguas, pero se aceptó incluirla ante las presiones estadounidenses.

En enero y abril pasados, a la presa se le extrajeron 260 millones de metros cúbicos en dos trasvases, cantidad que representa el 75 por ciento de los 343 millones enviados a Estados Unidos durante este año; sin embargo, el Gobierno federal mantiene sin publicar el desglose de las entregas.

TE PUEDE INTERESAR: Indagan en Morelos a ex jefa por mansión; fiscalía detalla información actual del caso

Ayer, a pregunta expresa tras un evento en Montemorelos, el Gobernador de Nuevo León, el emecista Samuel García, evadió hablar sobre posibles extracciones a ‘El Cuchillo’.