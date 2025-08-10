Consejeros y especialistas encienden alertas en reforma electoral en México

Consejeros y especialistas urgieron a las autoridades a que la reforma electoral sirva para evitar que en 2027 se repitan los errores, omisiones y hasta trampas que se registraron en la pasada elección judicial.

Jaime Rivera, consejero del INE, consideró que la situación podría empeorar en dos años si se considera que, aunado a la elección de 850 juzgadores federales, también se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernativas y en 30 entidades habrá comicios de diputados o Ayuntamientos.

‘Es imposible que salga bien’, alertó.

Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, dudó si la democracia sigue presente en un escenario sin reglas claras.

Para Jorge Alcocer, exdiputado del desaparecido Partido Socialista y ex representante de la izquierda en la Comisión Federal Electoral de 1988, habrá que ver si la iniciativa de la Presidenta contempla el no cegarse ante las recientes ilegalidades.