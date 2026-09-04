Amenaza brecha de 11.9 GW de energía al nearshoring y metas del Plan México

La oportunidad de México para aprovechar el nearshoring dependerá de factores como infraestructura, energía, talento, innovación, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, advirtió EY al analizar el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. EY señaló que, pese al impacto de los aranceles estadounidenses en sectores como el automotriz, acero y aluminio, el Gobierno mantiene una estrategia orientada a atraer inversión y fortalecer las capacidades productivas nacionales. Destacó los anuncios del Plan México, los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, la simplificación regulatoria y una ventanilla única para la inversión, con los que se busca ofrecer mayor certidumbre y agilidad administrativa.

“El nearshoring representa probablemente la mayor oportunidad de desarrollo económico para México en muchos años. Pero esa oportunidad no está garantizada, requerirá de una fuerte coordinación entre empresarios, Gobierno, sociedad y universidades”, señaló Ari Saks, de EY México. La consultora agregó que los proyectos de infraestructura, energía y agua podrían atender retos de los inversionistas interesados en expandir o relocalizar operaciones en el país, como redes eléctricas, gasoductos, carreteras, puertos, trenes y obras hidráulicas. Sin embargo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) advirtió que la capacidad eléctrica podría convertirse en un obstáculo para cumplir los objetivos del Plan México. Según sus estimaciones, alcanzar las metas del plan implicaría una demanda de electricidad 10,1 por ciento superior a la contemplada en la planeación oficial hacia 2030. La diferencia equivale a 11,9 gigawatts (GW) adicionales de generación. El Imco explicó que el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico (PLADESE) prevé un crecimiento promedio anual del consumo de electricidad de 2,5 por ciento entre 2026 y 2030, frente al 4,5 por ciento anual que requeriría una trayectoria compatible con las metas del Plan México.

“La planeación eléctrica vigente no crece al ritmo que exige el Plan México. Entre 2026 y 2030, el PLADESE estima un crecimiento promedio anual del consumo de electricidad de 2,5 por ciento, mientras que una trayectoria compatible con las metas del Plan México requeriría un crecimiento de 4,5 por ciento anual, casi el doble”, subrayó el Imco. Ante esta brecha, el Instituto señaló que México tendría que acelerar las inversiones en generación, transmisión y almacenamiento para evitar que la disponibilidad de electricidad limite el crecimiento económico.