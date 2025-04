Analistas advierten que aún hay riesgo de una recesión en México por los aranceles de Trump

CIUDAD DE MÉXICO- La presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que México quedó “mejor” que los otros países tras la entrada en vigor de los aranceles al resto del mundo del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, pero analistas advierten de que la incertidumbre y el riesgo de una recesión persisten.

La mandataria resaltó este jueves que Trump eximió el miércoles a México del impuesto del 10 % que impuso al resto del mundo, mientras el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, elogió al Gobierno mexicano por ser “moderado y pragmático” al no tomar represalias comerciales.

”Seguimos en diálogo (con Estados Unidos), no sé qué tantos países tengan esta apertura, no se trata de comparaciones, sino que nosotros no hemos tomado otras medidas porque estamos en una mesa de trabajo”, declaró la gobernante mexicana en su conferencia matutina.

Pero, aunque quedó protegido el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el impacto económico aún se resiente, advirtió a EFE la profesora e investigadora Iliana Rodríguez Santibáñez, experta en derecho internacional del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.