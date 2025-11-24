Reformas como la del Poder Judicial castiga la inversión y sufre una recesión

Las reformas constitucionales e institucionales impuestas en México, como la del Poder Judicial, han castigado la Inversión Fija Bruta al punto de llevarla a un terreno recesivo, lo que representa hoy el principal lastre para el crecimiento económico del país, según Ernesto Revilla, economista en jefe para Latinoamérica de Citi.

El Indicador de la Formación Bruta de Capital Fijo —que muestra el comportamiento de la inversión total en activos fijos para el corto plazo y refleja la inversión pública y privada— registró una contracción de 8.9 por ciento anual en agosto de este año, con lo que acumuló 12 caídas consecutivas, según cifras desestacionalizadas del Inegi.

Revilla advirtió que esas caídas consecutivas podrían poner de nuevo a México en la discusión de una “recesión técnica” para finales de 2025.

“México se encuentra en un momento de recesión para la inversión, no para la economía en su conjunto todavía, pero la inversión sí lleva varios meses en terreno recesivo, contrayéndose, y ese es el principal lastre que jala hacia abajo el pronóstico del crecimiento”, dijo en entrevista.

Por su parte, economistas de BBVA México destacaron que el sector de maquinaria y equipo ha visto mermado su dinamismo por el replanteamiento de las estrategias de inversión de las empresas ante la duda persistente relativa al alcance y duración de los nuevos aranceles, así como en el contexto de un menor gasto gubernamental en el sector de la construcción desde 2024, con el cierre de los proyectos insignia del Gobierno federal.