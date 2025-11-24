Reformas como la del Poder Judicial castiga la inversión y sufre una recesión

México
/ 24 noviembre 2025
    Reformas como la del Poder Judicial castiga la inversión y sufre una recesión
    México se encuentra en un momento de recesión para la inversión, no para la economía. FOTO: REFORMA

Esas caídas consecutivas podrían poner de nuevo a México en la discusión de una “recesión técnica” para finales de 2025

Las reformas constitucionales e institucionales impuestas en México, como la del Poder Judicial, han castigado la Inversión Fija Bruta al punto de llevarla a un terreno recesivo, lo que representa hoy el principal lastre para el crecimiento económico del país, según Ernesto Revilla, economista en jefe para Latinoamérica de Citi.

El Indicador de la Formación Bruta de Capital Fijo —que muestra el comportamiento de la inversión total en activos fijos para el corto plazo y refleja la inversión pública y privada— registró una contracción de 8.9 por ciento anual en agosto de este año, con lo que acumuló 12 caídas consecutivas, según cifras desestacionalizadas del Inegi.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan a mineras de tener vínculos con el crimen organizado

Revilla advirtió que esas caídas consecutivas podrían poner de nuevo a México en la discusión de una “recesión técnica” para finales de 2025.

“México se encuentra en un momento de recesión para la inversión, no para la economía en su conjunto todavía, pero la inversión sí lleva varios meses en terreno recesivo, contrayéndose, y ese es el principal lastre que jala hacia abajo el pronóstico del crecimiento”, dijo en entrevista.

Por su parte, economistas de BBVA México destacaron que el sector de maquinaria y equipo ha visto mermado su dinamismo por el replanteamiento de las estrategias de inversión de las empresas ante la duda persistente relativa al alcance y duración de los nuevos aranceles, así como en el contexto de un menor gasto gubernamental en el sector de la construcción desde 2024, con el cierre de los proyectos insignia del Gobierno federal.

Temas


4T
Recesión
Reforma Judicial

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El Estado ha destacado entre los que más han reducido la violencia letal.

Coahuila: En segundo año de Manolo Jiménez, caen asesinatos y feminicidios, pero repuntan los robos
Los transportistas son víctimas tanto de la delincuencia organizada, como de las autoridades policiacas.

Viven transportistas hasta 70 robos diarios; acusan extorsiones de policías
Estos casos han reportado un relevante incremento en el último año, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud.

Coahuila: Alarma por aumento de 42% en casos de tumores malignos de próstata
El carpintero que descubrió Rincón Colorado

El carpintero que descubrió Rincón Colorado
México vive este 24 de noviembre un megabloqueo nacional con cierres en carreteras, autopistas y accesos estratégicos, impulsado por transportistas y productores agrícolas que exigen seguridad, mejores tarifas y atención a trámites pendientes

Lista de carreteras cerradas por megabloqueo de transportistas y agricultores este 24 de noviembre en México
Claudia Sheinbaum aseguró que los transportistas han recibido atención y que hay mesas de diálogo activas. Revisa los puntos bloqueados y el avance de las negociaciones.

‘Se les ha atendido’... Sheinbaum tras megabloqueos de agricultores y transportistas
Las y los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro se beneficiarán del alza al salario mínimo para 2025, ya que su apoyo económico mensual también subirá a 8 mil 480.17 pesos.

Bienestar ofrece apoyo de 8 mil 480 pesos al mes, si eres mayor de edad y cumples con estos requisitos
Una concentración masiva convocada por Adriano Zendejas, conocido como “Maestro Shifu”, terminó en disturbios, daños a comercios, agresiones y detenciones en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, el domingo 23 de noviembre.

Influencer ‘Maestro Shifu’ convoca a evento masivo en CDMX: resultan 5 atropellados y 3 detenidos