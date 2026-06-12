Analizan en CNTE ‘repliegue técnico’; podrían levantar plantón en CDMX

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    Analizan en CNTE ‘repliegue técnico’; podrían levantar plantón en CDMX
    A temprana hora, el Secretario de Educación les canceló una cita y decidieron concentrarse en el cruce de Paseo de la Reforma y el eje 1 Pte Cuauhtémoc. Cuartoscuro

El maestro Pedro Hernández, de la Sección 9, reconoció que está a revisión un escenario de “repliegue técnico”

CDMX.- A los maestros de la CNTE no les gustó que la presidenta Claudia Sheinbaum advirtiera que el Gobierno consultará directamente al magisterio, en las escuelas, la agenda de los principales temas están pendientes de resolución.

Un portavoz del ala disidente del magisterio, el maestro Pedro Hernández -de la Sección 9-, reconoció que está a revisión un escenario de “repliegue técnico”, lo que implicaría levantar el plantón que mantienen en el Centro Histórico.

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A temprana hora, el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, les canceló una cita y decidieron concentrarse en el cruce de Paseo de la Reforma y el eje 1 Pte Cuauhtémoc, alrededor de El Caballito.

REACCIONAN A DECLARACIONES DE SHEINBAUM

“En la mañanera escuchamos que la presidenta dice que el diálogo va a ser directo con los maestros, que va a ser una consulta escuela por escuela. Era un lema del 89 donde decíamos ‘escuela por escuela, zona por zona’, el maestro exige a diario democracia y más salario y ahora nos ha tomado una parte la presidenta”, planteó el dirigente.

“Pero decirle que nosotros siempre estamos en una consulta a nuestros compañeros. Hoy vamos a consultar las demandas concretas que vamos a plantear a la autoridad educativa local, y también sobre lo que ha ofrecido el gobierno federal, pero nos parece que la presidenta está bien que diga que el diálogo directo es con los maestros, pero se va a tardar un poquito en escuchar a más de un millón y medio de trabajadores de la educación”.

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Justo al pie de El Caballito, Hernández advirtió que ellos son “los que llevan los planteamientos de la base y la base nos dice hasta dónde podemos o no aceptar”.

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