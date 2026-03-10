Anuncian compañías nórdicas inversiones en México

México
10 marzo 2026
    Anuncian compañías nórdicas inversiones en México
    En el encuentro estuvieron directivos de empresas como ABB, Aker, AstraZeneca, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas y Volvo. CORTESÍA

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con representantes de empresas de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia

Durante un encuentro con la Presidenta Claudia Sheinbaum, representantes de empresas nórdicas anunciaron su decisión de realizar inversiones en México.

La Mandataria federal recibió en Palacio Nacional a directivos de compañías de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia en Palacio Nacional, informó el Gobierno federal en un comunicado.

De acuerdo con la Federación, la delegación estuvo integrada por alrededor de 100 directoras y directores ejecutivos de empresas de esa región europea, entre ellas ABB, Aker, AstraZeneca, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas y Volvo.

“Se han anunciado múltiples inversiones nórdicas en el país, alineadas con el Plan México”, afirmó Marcus Wallenberg, presidente del banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), citado en un comunicado.

La delegación fue encabezada por el Grupo Wallenberg, uno de los principales conglomerados empresariales de Europa, con inversiones en sectores como telecomunicaciones, tecnología, industria, manufactura y ciencias de la vida.

De acuerdo con el documento difundido por la Presidencia, las compañías vinculadas al ecosistema empresarial de ese grupo generan ingresos conjuntos superiores a 385 mil millones de dólares, emplean a cerca de 1.5 millones de personas y operan en aproximadamente 180 países, entre ellos México.

El Gobierno federal señaló que la visita constituye la primera misión empresarial nórdica de esta magnitud que llega al País.

Durante la reunión, la Presidenta señaló que México mantiene abiertas las puertas a las empresas interesadas en invertir en el País y respondió preguntas de los empresarios sobre sectores como energía, telecomunicaciones, industria farmacéutica y agroindustria.

El diálogo con la delegación empresarial fue moderado por el Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

