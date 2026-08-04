Recibirá Sheinbaum al Cardenal Pietro Parolin, número dos del Vaticano

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá este miércoles en Palacio Nacional al Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede y principal colaborador diplomático del Papa León XIV. “Viene mañana temprano”, informó la mandataria federal, al finalizar su conferencia mañanera.

El encuentro forma parte de la visita que Parolin realizará a la Ciudad de México del 4 al 6 de agosto, en medio de las gestiones del Gobierno de México para concretar un posible viaje del Pontífice al país. La Conferencia del Episcopado Mexicano señaló que la presencia del Cardenal fortalece la cercanía de la Santa Sede con México, muestra el compromiso de la Iglesia Católica con la construcción de paz y reaviva el interés de contar con la visita de León XIV.

La agenda comenzó este martes con una cena ofrecida por el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez. OFICIARÁ MISA EN LA BASÍLICA Este miércoles, después de reunirse con la presidenta, Parolin oficiará una misa a las 12:00 horas en la Basílica de Guadalupe. El Cardenal también tendrá una comida privada y participará en un encuentro con dirigentes del Diálogo Nacional por la Paz.

El jueves se reunirá con el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano y posteriormente regresará a Roma. Parolin llegó a México después de realizar una visita oficial a Guatemala, donde participó en la conmemoración de los 90 años de relaciones diplomáticas entre ese país y la Santa Sede.

El Cardenal ocupa desde 2013 la Secretaría de Estado, encargada de coordinar la política y las relaciones diplomáticas del Vaticano.