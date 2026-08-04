Recibirá Sheinbaum al Cardenal Pietro Parolin, número dos del Vaticano

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Recibirá Sheinbaum al Cardenal Pietro Parolin, número dos del Vaticano
    El encuentro forma parte de la visita que Parolin realizará a la Ciudad de México del 4 al 6 de agosto. Presidencia

La presidenta se reunirá este miércoles en Palacio Nacional con el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum recibirá este miércoles en Palacio Nacional al Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede y principal colaborador diplomático del Papa León XIV.

“Viene mañana temprano”, informó la mandataria federal, al finalizar su conferencia mañanera.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/bajan-de-104-a-81-los-casos-de-gusano-barrenador-en-tamaulipas-JE22628089

El encuentro forma parte de la visita que Parolin realizará a la Ciudad de México del 4 al 6 de agosto, en medio de las gestiones del Gobierno de México para concretar un posible viaje del Pontífice al país.

La Conferencia del Episcopado Mexicano señaló que la presencia del Cardenal fortalece la cercanía de la Santa Sede con México, muestra el compromiso de la Iglesia Católica con la construcción de paz y reaviva el interés de contar con la visita de León XIV.

La agenda comenzó este martes con una cena ofrecida por el Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

OFICIARÁ MISA EN LA BASÍLICA

Este miércoles, después de reunirse con la presidenta, Parolin oficiará una misa a las 12:00 horas en la Basílica de Guadalupe.

El Cardenal también tendrá una comida privada y participará en un encuentro con dirigentes del Diálogo Nacional por la Paz.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/anuncia-montiel-posibles-sanciones-contra-diputadas-de-puebla-por-burlarse-de-adultos-mayores-BE22627565

El jueves se reunirá con el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano y posteriormente regresará a Roma.

Parolin llegó a México después de realizar una visita oficial a Guatemala, donde participó en la conmemoración de los 90 años de relaciones diplomáticas entre ese país y la Santa Sede.

El Cardenal ocupa desde 2013 la Secretaría de Estado, encargada de coordinar la política y las relaciones diplomáticas del Vaticano.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Relaciones Exteriores
Funcionarios públicos

Localizaciones


CDMX
Ciudad Del Vaticano
Guadalupe

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SRE

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Crisis en la educación superior

Crisis en la educación superior
true

El gobierno de Sheinbaum contra Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva
Nay Salvatori anunció el cierre definitivo de “Descasadas” después de la polémica por comentarios sobre hombres mayores. La diputada de Morena también confirmó su salida temporal de un programa de televisión.

‘Huelen a baúl del recuerdo’... Nay Salvatori, diputada de Morena, cierra su podcast por polémicos comentarios sobre hombres mayores (video)
Descubre quién es Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, protagonista de Narcocracia, el nuevo libro de Anabel Hernández que aborda la infiltración del crimen organizado en México.

¿Quién es Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”?... protagonista del libro de Anabel Hernández sobre cómo los cárteles conquistaron México
El programa Vivienda para el Bienestar contempla casas de hasta 630 mil pesos para familias que cumplan con requisitos de ingresos, vivienda y seguridad social.

Vivienda del Bienestar... así puedes registrarte para obtener una casa de 630 mil pesos; requisitos y documentos
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
Apuesta. La organización de la Met Gala aseguró que la muestra abordará tanto el legado creativo de John Galliano como los episodios más controvertidos de su trayectoria.

Confirman que la Met Gala 2027 será sobre el legado de John Galliano
Uziel Muñoz ganó la medalla de oro en lanzamiento de bala con una marca de 20.51 metros durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Juegos Centroamericanos 2026: México firma otro día dorado y alcanza 264 preseas