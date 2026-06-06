$!Apuestan a reactivar industria petroquímica con una inversión de 93 mil mdp

Petróleos Mexicanos invertirá 93 mil millones de pesos en el sexenio para reactivar la industria petroquímica y de fertilizantes. La petrolera anunció que pondrá en marcha un programa que busca recuperar la producción nacional, reducir las importaciones y elevar la fabricación de petroquímicos a 849 mil toneladas anuales y la de fertilizantes a 4 millones 918 mil toneladas.

Del monto total, 43 mil 500 millones de pesos corresponderán a inversión pública y 49 mil 500 millones a inversión mixta. Los recursos serán destinados a cinco proyectos de rehabilitación y construcción de infraestructura que abastecerán a las industrias agrícola, automotriz, de plásticos, textil, farmacéutica y química. “Se cuenta con un plan de inversiones públicas y mixtas por 93 mil millones de pesos a ejecutarse entre 2026 y 2030”, afirmó el director de Pemex, Juan Carlos Carpio, en la mañanera realizada en la Asipona de Coatzacoalcos, Veracruz. La Secretaría de Energía, Luz Elena González, explicó que Pemex busca recuperar la producción de insumos petroquímicos que se fabricaban en México y que hoy son importados para abastecer cadenas industriales.

El proyecto de mayor monto será Etano-Etileno, que recibirá 30 mil millones de pesos para rehabilitar instalaciones en los complejos petroquímicos Cangrejera y Morelos. Pemex también invertirá 11 mil millones de pesos en el proyecto Aromáticos para rehabilitar ocho plantas en Cangrejera y elevar la producción de benceno, tolueno, xilenos, hexano y heptano de 55 mil a 329 mil toneladas anuales. La empresa estima la creación de 2 mil empleos directos y 6 mil indirectos. En fertilizantes, la empresa destinará 13 mil millones de pesos a la rehabilitación de dos plantas de amoniaco en Cosoleacaque, con lo que busca incrementar la producción de 183 mil a 957 mil toneladas anuales. El programa incluye además la construcción del complejo Escolín, en Poza Rica, mediante una inversión de 25 mil 300 millones de pesos.

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