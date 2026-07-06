Apunta la Corte a revivir deuda fiscal de los Alemán

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejerció hoy su facultad de atracción para revisar un juicio fiscal que los empresarios Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani aparentemente ya habían ganado hace dos años. Por siete votos contra dos, la Corte atrajo dos recursos de revisión fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra la sentencia que anuló un crédito fiscal de 689.3 millones de pesos, fincado a los Alemán por incumplimientos de la aerolínea Interjet durante la crisis que la llevó a la quiebra.

La atracción fue solicitada por el Ministro Arístides Guerrero, y fue aprobada luego de cuatro aplazamientos para votar el asunto.

OBLIGADOS SOLIDARIOS En 2024, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa resolvió que los Alemán no eran obligados solidarios de Interjet, pues dicha figura no estaba prevista en el Código Fiscal en 2018 y 2019, cuando la empresa retuvo ISR e IVA que no enteró al SAT. Alemán Velasco, ex gobernador de Veracruz, era Presidente del Consejo de Administración, mientras que Alemán Magnani era Vicepresidente y Director General de la aerolínea, y el SAT los calificó como obligados solidarios en abril de 2020.

La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) interpuso recurso de revisión contra esta sentencia ante la Corte, que la entonces Presidenta Norma Piña desechó el 4 de junio de 2024, pues consideró que el caso no involucraba un tema jurídico relevante.

Para cumplir el amparo concedido por el tribunal colegiado, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que en marzo de 2022 había avalado la resolución del SAT, dictó en diciembre de 2024 una nueva sentencia, en la que declaró la nulidad lisa y llana del crédito fiscal. Contra este fallo, el SAT presentó la revisión fiscal, que fue turnada al Quinto Tribunal Colegiado. Para evitar que se dictara sentencia, en agosto de 2025 el el SAT promovió el impedimento de dos magistradas de dicho tribunal, y luego el caso quedó congelado por la solicitud de atracción de Guerrero.

JUSTIFICACIÓN DE LA CORTE En la sesión de hoy en la Corte, se mencionó que la atracción se justifica para pronunciarse sobre el tema de la responsabilidad solidaria y a quiénes aplica, es decir, para revisar el tema que el tribunal colegiado ya había resuelto. Las Ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votaron en contra. El estatus de los Alemán como obligados solidarios generó polémica tanto en el TFJA, como en el tribunal colegiado, pues en ambos hubo votaciones divididas para definir si se trata de una norma sustantiva que no puede aplicarse retroactivamente, o si solo es una regla adjetiva, es decir, que se podía aplicar sin importar cuándo ocurrieron los hechos.

Desde 2021, Alemán Magnani radica en Francia, por lo que no se ha ejecutado una orden de aprehensión en su contra por un presunto fraude fiscal de 66.2 millones de pesos, por el ISR que Interjet retuvo y no pagó al SAT en diciembre de 2018. Interjet, que había sido intervenida por el SAT desde junio de 2019 por deudas fiscales de 549 millones de pesos, cesó operaciones en diciembre de 2020, y fue declarada en quiebra en abril de 2023.

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