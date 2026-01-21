Aranceles limitarán la demanda automotriz en México para 2026

México
/ 21 enero 2026
    Aranceles limitarán la demanda automotriz en México para 2026
    El próximo año la demanda de producción, tanto para el mercado de exportación como para el nacional, sufrirá bajas. REFORMA

Los factores de riesgo, son los aranceles impuestos a los vehículos chinos del 50% y los vehículos pesados mexicanos en Estados Unidos del 25%, junto con una menor inversión

Durante 2026, la demanda de producción, tanto para el mercado de exportación como para el nacional, seguirá siendo limitada en los segmentos de autos ligeros y camiones pesados, debido a los aranceles impuestos por México a los vehículos chinos, a los aranceles estadounidenses y al estancamiento del empleo formal, de acuerdo con un análisis de Scotiabank.

El documento titulado “Perspectivas de Latinoamérica: México-Revisión del sector automotriz 2025” hizo un diagnóstico de lo que sucedió en este sector el año pasado y lo que viene en el 2026 con la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Los factores de riesgo prospectivos son los aranceles a los vehículos chinos del 50% y los vehículos pesados mexicanos en Estados Unidos del 25%, junto con una menor inversión y un empleo formal estancado, que limitarán la demanda”, advirtió Scotiabank.

Indicó que, en términos generales, en 2025 la producción de vehículos ligeros cayó un 0.9% y las exportaciones un 2.7%, afectadas por la incertidumbre comercial con la UE, la escasez de insumos y los ajustes estratégicos de los fabricantes de automóviles

El documento señala que las perspectivas para 2026 son: la industria probablemente enfrentará desafíos por la volatilidad comercial, la escasez de insumos y la baja inversión, pero también oportunidades derivadas de la deslocalización (nearshoring), los cambios tecnológicos y los nuevos actores en el mercado interno.

Scotiabank refirió que, a lo largo del 2025, la producción se vio afectada por ajustes en las líneas de montaje impulsadas por cambios estratégicos en previsión de posibles modificaciones arancelarias en la UE, así como por la escasez de insumos, especialmente semiconductores.

La disminución fue prácticamente generalizada en todas las marcas, con la excepción de la nueva producción de Acura y un aumento del 27% en Toyota (ambas con instalaciones en Guanajuato), y ganancias en Ford con un 8% y Audi con un 2%.

En contraste, se observaron descensos notables en Honda con un 18%, Mazda con un 17% y Volkswagen con un 12%, en términos de participación de mercado.

Mientras tanto, el sector de vehículos pesados se mantendrá relativamente estancado en un contexto de alta incertidumbre y baja inversión.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

