Ariadna Montiel no descarta eventual candidatura de Citlalli Hernández: ‘Si lo decide, nos avisará’
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La dirigente de Morena dijo que Hernández está enfocada en su responsabilidad de resolver las alianzas con el PT y el PVEM
CDMX.- Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, aseguró que la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, está enfocada en su responsabilidad de resolver las alianzas con el PT y el PVEM, por lo que no ha comentado ninguna intención de competir por la alcaldía Cuauhtémoc.
“Citlalli es una extraordinaria compañera, pero ella está dedicada a los trabajos de la Comisión Nacional de Elecciones. Si ella lo decidiera, en algún momento, nos lo comunica, pero por ahora no nos ha comunicado nada y está enfocada en sus tareas y en su responsabilidad”, señaló Montiel.
CITLALLI ATIENDE MESA DE DIÁLOGO CON PT
Precisamente sobre esas tareas, Montiel detalló que Citlalli Hernández es quien está atendiendo la mesa de diálogo permanente entre Morena y el PT.
“Respetamos a la dirigencia nacional del PT y por ello nos mantenemos en diálogo todos los días, tanto con el Partido del Trabajo como con el Partido Verde”.
“Creo que lo vamos a resolver y, también, como lo han venido diciendo, nosotros somos proyectos que confluyen electoralmente, pero también legislativamente, entonces puede ser que en el legislativo nos encontremos”, añadió.