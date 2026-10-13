Ariadna Montiel no descarta eventual candidatura de Citlalli Hernández: ‘Si lo decide, nos avisará’

CDMX.- Ariadna Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, aseguró que la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández , está enfocada en su responsabilidad de resolver las alianzas con el PT y el PVEM, por lo que no ha comentado ninguna intención de competir por la alcaldía Cuauhtémoc.

“Citlalli es una extraordinaria compañera, pero ella está dedicada a los trabajos de la Comisión Nacional de Elecciones. Si ella lo decidiera, en algún momento, nos lo comunica, pero por ahora no nos ha comunicado nada y está enfocada en sus tareas y en su responsabilidad”, señaló Montiel .

CITLALLI ATIENDE MESA DE DIÁLOGO CON PT

Precisamente sobre esas tareas, Montiel detalló que Citlalli Hernández es quien está atendiendo la mesa de diálogo permanente entre Morena y el PT.

“Respetamos a la dirigencia nacional del PT y por ello nos mantenemos en diálogo todos los días, tanto con el Partido del Trabajo como con el Partido Verde”.