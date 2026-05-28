Arresta AEI a hombre en Nuevo León por pornografía infantil
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La FGJ dio a conocer que el sujeto fue detenido el martes en calles del Fraccionamiento San Francisco, en el municipio de Juárez
MONTERREY, NL.-Un hombre que presuntamente está implicado en pornografía infantil, fue detenido por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones.
La Fiscalía General de Justicia (FGJE) dio a conocer que Jaime, de 40 años, fue detenido el martes en calles del Fraccionamiento San Francisco, en el municipio de Juárez.
Los agentes le ejecutaron una orden de aprehensión por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.
El detenido fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal.
Se indicó que los delitos fueron cometidos en el pasado mes de marzo.
VÍCTIMA ES MENOR DE EDAD
La víctima es una adolescente de 16 años, de identidad protegida.
“El ahora detenido pudo entrar en contacto con la adolescente en diversas ocasiones, en las cuales la obligara a ver películas pornográficas y así también la obligara a realizar actos sexuales que el ahora detenido presenciaba.
“Siendo estas acciones propicias para causarle daño psicológico y conductual a la adolescente y para alterar también su adecuado desarrollo integral”, detalló la Fiscalía.