Aseguran más de dos toneladas de metanfetamina en Sinaloa

CDMX. -Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) desmantelaron dos laboratorios clandestinos en la zona rural de Culiacán, Sinaloa, donde aseguraron más de 2.3 toneladas de metanfetamina y miles de litros y kilos de sustancias químicas utilizadas para elaborar narcóticos. Los operativos fueron realizados en los poblados de Las Juntas y Corralejo, y, según fuentes de seguridad, ambos complejos estarían vinculados con “Los Mayos”, una de las facciones del Cártel de Sinaloa que tiene operaciones en la región serrana y rural de Culiacán.

La Marina informó que en el operativo en Las Juntas se localizó un laboratorio clandestino donde fueron asegurados mil 700 kilogramos de metanfetamina, además de 7 mil 500 litros y 775 kilos de sustancias químicas.

LOCALIZAN NARCOLABORATORIO EN CORRALEJO En el sitio también fueron asegurados destiladores, condensadores, centrífugas, ollas de peltre, tinas con capacidad de 200 litros, generadores eléctricos y diverso equipo utilizado para la producción de drogas sintéticas. En una segunda intervención, en el poblado Corralejo, personal de Marina localizó otro laboratorio donde aseguró 650 kilos de metanfetamina, así como 5 mil 600 litros y mil 400 kilos de sustancias químicas.

Todo el material localizado fue inhabilitado para evitar su reutilización. GOLPE FINANCIERO AL CRIMEN La Secretaría de Marina estimó que el golpe económico a la delincuencia organizada asciende a unos 214.9 millones de pesos. Las diligencias fueron realizadas en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

Sinaloa es considerada una entidad con los principales centros de fabricación de metanfetamina y fentanilo del País, de acuerdo con reportes ministeriales. La zona serrana y rural de Culiacán ha sido utilizada durante años por organizaciones criminales para instalar laboratorios clandestinos debido a las condiciones geográficas que facilitan ocultar campamentos, bodegas y áreas de producción.

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