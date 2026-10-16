Dice Ebrard que 80% de comercio con EU sigue sin aranceles, pese al cambio en la política comercial

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    Dice Ebrard que 80% de comercio con EU sigue sin aranceles, pese al cambio en la política comercial
    “Las expectativas eran para muchos que no lográramos que sobreviviera el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá”, declaró. Cuartoscuro

El titular de Economía sostuvo que el resultado contrasta con las expectativas que había al inicio del proceso de presión comercial de Estados Unidos

CDMX.- El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró ante diputados que México mantiene sin aranceles alrededor de 80 por ciento de su comercio con Estados Unidos, pese al cambio en la política comercial de la Administración estadounidense.

Durante su comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, el Secretario Ebrard sostuvo que el resultado contrasta con las expectativas que había al inicio del proceso de presión comercial de Estados Unidos.

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“Las expectativas eran para muchos que no lográramos que sobreviviera el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá por las diferencias de óptica y por los planteamientos de la nueva administración de los Estados Unidos”, expuso.

MÉXICO HA MOVILIZADO TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES: EBRARD

El funcionario señaló que también se anticipaba una caída de la inversión extranjera directa y dificultades para mantener el crecimiento económico.

“¿Qué se esperaba? Que a estas alturas tuviéramos una dificultad mayor, que no iba a sobrevivir el Tratado de Libre Comercio, que iba a haber una caída de la inversión extranjera directa; sin embargo, tenemos más menos el 80% del comercio de México con Estados Unidos sin aranceles”, dijo ante legisladores.

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Ebrard sostuvo que México ha movilizado todos los recursos disponibles para preservar una relación de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y proteger sus exportaciones.

Destacó el peso de las exportaciones manufactureras y, particularmente, de la industria automotriz, al señalar que ésta representa una tercera parte de toda la manufactura mexicana.

El Secretario vinculó la estrategia con el Plan México, que busca incrementar la producción nacional y adaptar la economía a nuevos sectores.

“Tenemos que producir más y tenemos que ajustarnos al modelo de desarrollo económico que se formó en los últimos años porque hay otras reglas”, afirmó y mencionó entre los nuevos sectores a los semiconductores, la electrónica y la computación, además de plantear un aumento de la inversión en México y una mayor presencia en mercados distintos al estadounidense.

“TODOS LOS PAÍSES DEL G20 PAGAN ARANCELES”

Ebrard relató que en reuniones del G20 otros países le han planteado la situación de México frente a sus propias cargas arancelarias. “Todos los países del G20 están pagando aranceles generales de diferentes porcentajes”, explicó.

En contraste, sostuvo que México tiene una posición favorable por la combinación de sus exportaciones y el nivel efectivo de aranceles.

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“Nosotros tenemos entonces la situación siguiente: tenemos el mayor nivel de exportación con el menor nivel de ser efectivo. Estamos viviendo un cambio de gran calado en todo el orden internacional, por cierto todavía no concluye, tenemos que estar muy alerta a ello”, dijo Ebrard en su exposición inicial.

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