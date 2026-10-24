Aseguran en el AICM más de ocho mil pastillas de suplementos falsos procedentes de Colombia

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    Aseguran en el AICM más de ocho mil pastillas de suplementos falsos procedentes de Colombia
    Los recipientes contenían un total de 8 mil 659 tabletas blancas con la inscripción “M367”. Cortesía
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Las tabletas estaban ocultas en frascos de suplementos alimenticios que eran transportados por un pasajero

CDMX.- Más de ocho mil pastillas que contenían hidrocodona y acetaminofén, sustancias utilizadas en medicamentos para el dolor moderado, fueron aseguradas por personal de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), en coordinación con elementos de la Marina Armada, en la aduana de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las tabletas estaban ocultas en cinco frascos de suplementos alimenticios que eran transportados en el equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia, informó la Secretaría de Marina (Semar).

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Indicó que durante labores de inspección y vigilancia, el personal localizó los recipientes utilizados habitualmente para almacenar vitaminas y suplementos alimenticios, que contenían un total de 8 mil 659 tabletas blancas con la inscripción “M367”.

Como parte de los procedimientos de inspección, señaló la dependencia, se tomaron muestras de las tabletas, mismas que fueron remitidas al Laboratorio Central de la ANAM para su análisis químico especializado.

CONFIRMAN PRESENCIA DE HIDROCODONA Y ACETAMINOFÉN

Afirmó que mediante técnicas de espectroscopia infrarroja, extracción con disolventes y pruebas químicas cualitativas, se confirmó la presencia de hidrocodona y acetaminofén, sustancias utilizadas en medicamentos para el tratamiento del dolor moderado, cuya composición se encuentra sujeta a verificación especial y medidas de control sanitario por parte de la Secretaría de Salud.

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Ante las características de la mercancía y la imposibilidad de determinar inicialmente su composición, personal aduanero procedió a su aseguramiento precautorio, a fin de impedir su ingreso al territorio nacional y realizar las verificaciones correspondientes.

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