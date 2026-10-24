Aseguran en el AICM más de ocho mil pastillas de suplementos falsos procedentes de Colombia

CDMX.- Más de ocho mil pastillas que contenían hidrocodona y acetaminofén, sustancias utilizadas en medicamentos para el dolor moderado, fueron aseguradas por personal de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM), en coordinación con elementos de la Marina Armada, en la aduana de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las tabletas estaban ocultas en cinco frascos de suplementos alimenticios que eran transportados en el equipaje de un pasajero procedente de Bogotá, Colombia, informó la Secretaría de Marina (Semar).