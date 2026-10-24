Sheinbaum llama a evitar actos de corrupción en la 4T; ‘la autoridad moral viene de la honestidad’

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    Sheinbaum llama a evitar actos de corrupción en la 4T; ‘la autoridad moral viene de la honestidad’
    Sheinbaum insistió en que la honestidad constituía también una condición para defender los principios de su movimiento y la soberanía nacional. Cuartoscuro

La mandataria declaró desde Michoacán que en la Cuarta Transformación “no queremos corrupción”

APATZINGÁN.- La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a impedir actos de corrupción dentro de la Cuarta Transformación y sostuvo que la honestidad debía ser la principal defensa de su movimiento y de los gobiernos emanados de éste.

Durante un acto de entrega de créditos Finabien para mujeres en Apatzingán, Michoacán, la mandataria advirtió que la autoridad moral de los gobernantes dependía de su conducta y de mantener una relación de confianza con la población.

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“La autoridad moral viene de la honestidad, no queremos corrupción en la Cuarta Transformación de la vida pública de México, todos, entre todos y todas debemos garantizar eso. Honestidad es nuestra mayor defensa”, expresó.

“LA AUTORIDAD MORAL ÉTICA” VIENE DE LA HONESTIDAD: CSP

Sheinbaum insistió en que la honestidad constituía también una condición para defender los principios de su movimiento y la soberanía nacional.

“La autoridad moral ética viene de ahí, la mejor defensa de nuestra soberanía viene de ahí, la mejor defensa de nuestros principios viene de ahí”, afirmó.

La presidenta vinculó su llamado contra la corrupción con uno de los principios centrales de la Cuarta Transformación: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

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En medio de las presuntas irregularidades del INE, señaló que los recursos provenientes de los impuestos debían regresar a la población mediante programas sociales y obras públicas, particularmente en beneficio de los sectores de menores ingresos.

“El recurso del pueblo que se paga en impuestos le regresa al pueblo de México en obra pública y en programas de bienestar”, sostuvo.

LLAMA A PRESERVAR LA UNIDAD ENTRE AUTORIDADES Y CIUDADANÍA

La titular del Ejecutivo federal también pidió preservar la unidad entre las autoridades y la ciudadanía, al considerar que la cercanía con la población era indispensable para sostener su proyecto político.

“No se nos debe olvidar nunca que la unidad del pueblo con su gobierno parte de la base de ese principio”, indicó.

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Más adelante, llamó a evitar una ruptura entre los gobiernos de la Cuarta Transformación y sus bases sociales.

“Por eso hay que mantenernos unidos, gobierno y pueblo siempre, no permitir que nada represente un divorcio entre pueblo y gobierno”, expresó.

ANUNCIA SHEINBAUM OBRAS EN APATZINGÁN

Sheinbaum afirmó que esa relación debía fortalecerse mediante gobiernos presentes en las comunidades y cercanos a las necesidades de la población.

En el mismo acto, anunció la construcción de dos preparatorias, un nuevo deportivo y un Centro LIBRE para mujeres, además de la incorporación de 500 jóvenes a actividades comunitarias en Apatzingán.

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“Estamos construyendo también un México imparable aquí en Apatzingán para que los jóvenes no piensen en otras cosas, estén en la escuela, haciendo ejercicio, cultivando las artes”, señaló.

El llamado presidencial se registró durante una visita a Tierra Caliente, región afectada por extorsiones, homicidios y disputas entre organizaciones criminales.

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