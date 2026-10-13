Aseguran más de seis millones de dosis de droga en Sonora y detienen a 98 personas del 5 al 11 de octubre

HERMOSILLO, SON.- Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno que integran la Mesa Estatal de Seguridad, lograron el aseguramiento de más de seis millones de dosis de droga y la detención de 98 personas en distintos hechos registrados la semana del 5 al 11 de octubre en Sonora.

En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Fiscalía General de la República (FGR) y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).