Aseguran más de seis millones de dosis de droga en Sonora y detienen a 98 personas del 5 al 11 de octubre

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    Aseguran más de seis millones de dosis de droga en Sonora y detienen a 98 personas del 5 al 11 de octubre
    Entre los resultados destaca el aseguramiento de seis millones 8 mil 698 dosis de droga, incluidos mil 200 kilos de cocaína. Cortesía
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Durante los operativos también recuperaron 35 vehículos, aseguraron dos armas de fuego y 30 cartuchos

HERMOSILLO, SON.- Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno que integran la Mesa Estatal de Seguridad, lograron el aseguramiento de más de seis millones de dosis de droga y la detención de 98 personas en distintos hechos registrados la semana del 5 al 11 de octubre en Sonora.

En las acciones participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Fiscalía General de la República (FGR) y Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-morelos-defiende-intercambio-de-detenido-por-tres-agentes-ministeriales-el-crimen-no-doblego-al-gobierno-asegura-PG24116786

Durante los operativos también recuperaron 35 vehículos, aseguraron dos armas de fuego y 30 cartuchos, además de ejecutar nueve órdenes de cateo y 120 órdenes de aprehensión.

Entre los resultados destaca el aseguramiento de seis millones 8 mil 698 dosis de droga, incluidos mil 200 kilos de cocaína, derivado de las acciones realizadas por las instituciones que integran la estrategia de seguridad en el estado.

MESA DE SEGURIDAD MANTIENE ACCIONES OPERATIVAS

Con el trabajo conjunto de las instituciones, la Mesa Estatal de Seguridad comunicó que mantiene acciones operativas para reducir los riesgos delictivos y contribuir a que las familias sonorenses vivan con mayor tranquilidad y seguridad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/adan-augusto-sale-en-defensa-de-andy-lopez-beltran-meteria-las-manos-al-fuego-por-el-FG24115808

Las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para su respectiva investigación.

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