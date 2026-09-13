Gobernadora interina de Sinaloa se reúne con buscadoras de la entidad y de Durango; retoman avances en investigaciones

CULIACÁN, SIN.- En reunión que sostuvo la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, con activistas de búsqueda de seis municipios y del vecino estado de Durango, se acordó fortalecer su seguridad y protección, sobre todo para las que enfrentan amenazas o han sido víctimas de agresiones.

La mandataria estatal suscribió el compromiso de dar seguimiento a sus inquietudes planteadas y fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de atender los casos de los desaparecidos, con el propósito de avanzar en las acciones de búsqueda, investigación e identificación humana.