Invierten millones... arrancan 0 empresas en el Istmo de Tehuantepec

A pesar de una inversión millonaria para lanzar 14 Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) en el Istmo de Tehuantepec, anunciados en el Gobierno de AMLO, no hay ninguna empresa ni ningún parque industrial operando. El Gobierno federal destinó al menos 34.8 millones de pesos a estudios de preinversión para 10 de los Polos, recursos aportados por el FONADIN que ya fueron ejercidos. A ello se sumaron obras de infraestructura pública para habilitar el Corredor Interoceánico y algunos de los Polos, aunque el gasto no puede atribuirse exclusivamente a los parques industriales. En 2022, por ejemplo, se presupuestaron 10 mil millones de pesos para rehabilitar el Tren Interoceánico, a través de mejoras a vías férreas, puertos y otras obras.

De acuerdo con algunas fuentes, la inversión pública directamente identificable en los Polos es de alrededor de 482 millones de pesos, incluidos los de FONADIN. Los Podebi son consideradas zonas estratégicas que tienen incentivos fiscales, infraestructura y conectividad para atraer inversión. En el caso del Istmo tratan de enfocarse en energías limpias, logística y agroindustria. El proyecto supone la creación de más de 150 mil empleos. Solo cuatro de los catorce Podebi declarados cuentan actualmente con un concesionario para desarrollar el parque industrial, y los cuatro están en etapas preliminares de “estudios y proyectos”, o en el mejor de los casos, “movimiento de tierras” e “ingeniería básica”. “Ninguna de las cuatro concesiones vigentes ha reportado a este organismo que existan empresas instaladas en los Podebi que hayan iniciado operaciones o comprometido contractualmente a iniciarlas”, informó el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) al responder una solicitud bajo la ley de transparencia.

Para la operación de los Podebi, era crucial la rehabilitación de la Línea Z del Tren Interoceánico de Coatzacoalcos a Salina Cruz, donde un tren de pasajeros descarriló en diciembre, con saldo de 14 muertos. Luego de que se gastaron al menos 16 mil millones de pesos desde 2019 para rehabilitar la Línea Z, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció en junio que se va a cambiar el trazo. Los concesionarios son los que tenían que invertir para desarrollar los parques industriales. Ya desarrollados, ahí se iban a instalar empresas con beneficios fiscales. Y el concesionario les iba a cobrar renta. Lo que el Gobierno aportaría eran los inmuebles. Diez Podebi ya tenían un concesionario asignado entre 2023 y 2025 por el CIIT, órgano controlado por la Secretaría de Marina (Semar), pero en la práctica se han ido abandonando los proyectos, mientras que concursos para dos Podebi en Tapachula se declararon desiertos en enero pasado.

Los Podebi que no tienen actualmente un concesionario incluyen a los dos en Coatzacoalcos, que habían sido asignados a un consorcio integrado por ICA, Carso y Mota Engil. Este consorcio, denominado Desarrolladora Multimodal Istmo de Tehuantepec SAPI, ya solo conserva el Podebi de Salina Cruz, pero renunció al esquema original de concesión a 30 años. El 23 de julio, el consorcio solicitó al CIIT que se le venda o se le rente el inmueble de 82 hectáreas, opción permitida por un decreto emitido por la Presidenta Sheinbaum en abril.