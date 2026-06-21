Ataque armado deja cinco muertos en Salamanca, Guanajuato; dos de ellos adolescentes

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    Ataque armado deja cinco muertos en Salamanca, Guanajuato; dos de ellos adolescentes
    Además de los fallecidos se reportaron dos personas resultaron lesionadas. Cuartoscuro

La agresión armada se registró la noche del sábado en la comunidad de San Juan de Razos

SALAMANCA, GTO.- Cinco personas murieron, dos de ellas adolescentes, y dos más fueron heridas en un ataque armado registrado la noche de este sábado en la comunidad de San Juan de Razos, en Salamanca, Guanajuato.

Pasadas las 21 :00 horas, un grupo de hombres disparó contra las víctimas que se encontraban en la calle Laureles, en las instalaciones de los campos deportivos.

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Vecinos reportaron una balacera al Sistema de Emergencias 911 y pidieron ayuda para las personas heridas. Cuatro hombres y una mujer quedaron sin vida.

NO HAY DETENIDOS

Paramédicos trasladaron a los heridos a un hospital, mientras policías municipales y del estado resguardan la escena.

Agentes investigadores y peritos criminalistas de campo trabajaron hasta la madrugada de hoy, en el procedimiento de las escena y traslado de las personas muertas al Servicio Médico Forense.

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Otros oficiales realizaron un operativo por varios rumbos en busca de los responsables de la masacre.

HALLAN OSAMENTAS EN FOSAS CLANDESTINAS DE SINALOA

En las fosas clandestinas descubiertas por activistas de búsqueda, en el poblado pesquero de Matadero, del municipio del Rosario, fueron localizadas tres osamentas, por lo que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa trabaja con diversos estudios de genética forense para poder identificar a las víctimas.

La tarde del viernes pasado, las activistas del colectivo “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos” durante sus recorridos por dicho municipio sureño, encontraron indicios de posibles fosas clandestinas, por lo que procedieron a efectuar varias excavaciones, hasta localizar a dos de ellas, por lo que notificaron a las diversas autoridades.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-cuatro-hombres-en-un-bar-de-alvaro-obregon-cdmx-PF21537190

Fue en una zona cercana a la carretera Mataderos-Potrerillo, donde descubrieron dos fosas clandestinas con restos humanos, por lo que dieron aviso a las autoridades judiciales, las cuales enviaron a peritos forenses y agentes de investigación que delimitaron la zona en resguardo del hallazgo.

Se conoce que de las fosas excavadas fueron extraídas tres osamentas por el personal de la Fiscalía General del Estado que inició los diversos trabajos para poder establecer las identidades y el posible móvil de su sepultura clandestina en la zona pesqueras de Mataderos, en el municipio del Rosario.

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