Asesinan a cuatro hombres en un bar de Álvaro Obregón, CDMX

CDMX.- Cuatro hombres murieron tras ser atacados a tiros al interior de un bar durante la madrugada de este sábado, en la alcaldía Álvaro Obregón. Policías detuvieron a dos personas. Ocurrió en la Colonia San Bartolo Ameyalco, Calle Miguel Hidalgo y se suscitó después de una riña entre los comensales.

“De acuerdo con los trabajadores del sitio mientras convivían las personas en el bar, varios jóvenes comenzaron a discutir cuando de pronto uno de ellos sacó de entre sus ropas una pistola y comenzó a disparar en contra de otros sujetos”, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

AGRESOR RESULTÓ HERIDO Las cuatro víctimas mortales quedaron en el negocio mientras que el presunto atacante quedó herido de un disparo en el muslo, por lo que fue trasladado al hospital bajo custodia policial. Es decir, detenido. Policías revisaron las cámaras de seguridad y notaron que el atacante le dio el arma a una joven de 22 años para que la ocultara.

“En tanto, derivado del análisis de los videos de circuito cerrado en el lugar y de una rápida acción, al exterior del establecimiento fue detenida una mujer que posiblemente ocultó el arma de fuego de uno de los sujetos que realizaron disparos”, detalló la autoridad.

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