Ataque armado en Salamanca deja seis personas muertas

CDMX.-Un ataque a balazos contra un grupo de personas reunidas en la vía pública de Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de seis muertos y un hombre privado de la libertad. El incidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas en la zona Centro, específicamente en la intersección de las calles Río Bravo y Mariano Abasolo. De acuerdo con testimonios recabados por las corporaciones de seguridad, sujetos armados a bordo de dos camionetas arribaron al sitio y dispararon de forma directa contra los asistentes.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del Sistema de Emergencias 911 tras escuchar las detonaciones, lo que originó el despliegue de elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del estado. DOS LESIONADOS PIERDEN LA VIDA En el lugar del ataque se confirmó el deceso de cuatro personas, mientras que los heridos recibieron traslado hospitalario en ambulancias y vehículos particulares. “De manera preliminar, se confirma el fallecimiento de cuatro personas y el traslado de tres personas lesionadas para recibir atención médica. Asimismo, se confirmó la privación de la libertad de una persona durante los hechos registrados en el lugar, hecho que ya está siendo investigado”, fue el balance inicial del Ayuntamiento.

Horas más tarde, fuentes sanitarias reportaron el fallecimiento de dos de los lesionados mientras recibían atención médica, lo que elevó a seis la cifra de muertos por este hecho; entre las víctimas se reporta a dos mujeres. Asimismo, las investigaciones preliminares refieren que los agresores se llevaron por la fuerza a un hombre cuya identidad se mantiene bajo reserva. La zona quedó bajo resguardo perimetral para facilitar las labores de los agentes de Investigación Criminal y los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato, quienes recolectaron los indicios balísticos correspondientes. El personal del Servicio Médico Forense realizó el traslado de los cuerpos para los exámenes de necropsia e identificación legal. ATACAN A BALAZOS A OTRO HOMBRE Una hora antes de este multihomicidio, en la calle 5 de Mayo de la colonia Los Pinos, un hombre que se transportaba en un triciclo falleció tras ser atacado a balazos por un individuo que viajaba en motocicleta. Las autoridades ministeriales indagan si existe relación entre ambos sucesos, al tiempo que confirmaron que la calle Río Bravo registró otro asesinato la noche del jueves.

La acumulación de estos hechos delictivos elevó a 23 el número de homicidios dolosos contabilizados en el municipio en lo que va del mes. Ante la situación, el Alcalde César Prieto (Morena) señaló previamente que la localidad enfrenta una problemática compleja debido al repunte en delitos como secuestros y extorsiones. Este ataque colectivo representa el segundo episodio de violencia múltiple en Salamanca en lo que va del año, luego de que el pasado 25 de enero un comando irrumpiera en un encuentro deportivo en la comunidad de Loma de Flores, con un saldo de 11 personas sin vida y 12 lesionadas. El gobierno municipal condenó los hechos e informó que mantiene coordinación con la Fiscalía estatal para el esclarecimiento del caso.

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